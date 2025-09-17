تیمهای شهرداری نوشهر و نساجی مازندران در هفته چهارم لیگ دسته اول فوتبال، امروز در ورزشگاه شهدای چالوس به مصاف هم میروند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ از هفته چهارم رقابتهای لیگ دسته یک فوتبال باشگاههای کشور، تیم شهرداری نوشهر امروز چهارشنبه ۲۶ شهریورماه ۱۴۰۴ در ورزشگاه شهدای چالوس، میزبان نساجی مازندران است.
این دیدار از ساعت ۱۶ آغاز میشود و یکی از حساسترین شهرآوردهای فوتبال مازندران در فصل جاری محسوب میشود.
نساجی که پس از هفت فصل حضور در لیگ برتر به لیگ دسته یک بازگشته، با انگیزه صعود مجدد به سطح اول فوتبال کشور، در این فصل عملکردی قابل قبول داشته و با ۵ امتیاز از سه بازی، در جایگاه چهارم جدول قرار دارد.
در سوی دیگر، شهرداری نوشهر که دومین فصل حضور خود در لیگ دسته یک را تجربه میکند، با ۴ امتیاز از سه دیدار، در رده هشتم جدول ایستاده و امیدوار است با بهرهگیری از امتیاز میزبانی، نتیجه مطلوبی برابر تیم پرهوادار نساجی کسب کند.
این دیدار با قضاوت فرهاد امینی و با نظارت مختار مهدوی برگزار خواهد شد. با توجه به سابقه و محبوبیت دو تیم در استان، انتظار میرود ورزشگاه شهدای چالوس شاهد حضور پرشور هواداران و رقابتی تماشایی باشیم.
دیدار تیمهای شهرداری نوشهر و نساجی مازندران امروز از ساعت ۱۶ بصورت زنده از شبکه مازندران برای علاقمندان پخش میشود.
برنامه هفته چهارم لیگ ازادگان:
چهارشنبه ۲۶ شهریور
فرد البرز - مس سونگون
۱۶:۱۵
شهرداری نوشهر - نساجی مازندران
۱۶:۳۰
آریو اسلامشهر - مس شهر بابک
۱۷:۳۰
سایپا - نیروی زمینی
۱۷:۳۰
مس کرمان - بعثت کرمانشاه
۱۸:۱۵
پنج شنبه ۲۷ شهریور
پالایش نفت بندرعباس - هوادار
۱۹:۰۰
صنعت نفت آبادان - نفت و گاز گچساران
۱۹:۰۰
نود ارومیه - داماش گیلان
۱۹:۰۰
پارس جنوبی جم - شناورسازی قشم
۱۹:۰۰