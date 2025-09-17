کاروان تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی مدارس آذربایجان شرقی به ادارات آموزش و پرورش هشترود، چاراویماق و نظرکهریزی رسید.

ارسال تجهیزات آموزشی به هشترود و چاراویماق

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی فرامرز شهسواری نماینده مردم هشترود و چاراویماق در مجلس شورای اسلامی با اعلام این خبر گفت: این تحهیزات هدیه به نام شهید سردار سپهبد پاسدار محمد باقری است که شامل صندلی، کامپیوتر پروژکتور، پرینتر و سایر اقلام کمک آموزشی است.

وی ارزش این محموله را ۸.۵ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: چهار میلیارد تومان تجهیزات دیگر هم تا ۲ ماه آینده به ادارات منطقه هشترود، چاراویماق ونظرکهریزی ارسال خواهد شد