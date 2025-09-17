به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی جلال‌الدین حیرت‌انگیز اظهار کرد: این شرکت در کنار تامین یک صد قطعه برای تراکتورسازی ایران، قطعات فورج خودرو‌های دیزلی و سواری بسیاری از شرکت‌های خودروسازی را طراحی و تولید می‌کند.

وی ادامه داد: تولیدات این شرکت تا چهار سال گذشته به کشور‌های هند، پاکستان و ترکیه و حتی آلمان صادر می‌شد، اما تحریم‌های ظالمانه دشمنان مانع صادرات شد. با وجود تحریم ها، نوسازی و به روزرسانی دستگاه‌ها و ماشین آلات شرکت طبق برنامه توسعه شرکت در حال اجرا است.

حیرت انگیز گفت: شرکت آهنگری یک شرکت بورسی است و بیشتر سهام آن در اختیار فردی مشخص است و تمامی هجمه‌ها و شایعاتی که وجود دارد از سوی رقبا است تا آن را به چالش کشانده و مانع توسعه آن شوند.

عضو هیئت مدیره شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران گفت: زمانی که این شرکت را در اختیار گرفتیم ۱۴ دستگاه پرس در شرکت وجود داشت که امروز به ۲۲ دستگاه ارتقا یافته است.

پیام باویلی افزود: در حال حاضر قطعاتی مثل نسل لنگ کامیون‌های بزرگ در این شرکت طراحی و تولید می‌شود که پیش از این از هند وارد می‌شد.

وی ادامه داد: از هر مکان شرکت برای توسعه استفاده کرده‌ایم و در تمامی سوله‌ها که زمانی خالی و بدون ستفاده بودند برنامه‌های توسعه‌ای را پیاده کرده‌ایم.

باویلی اظهار کرد: به ارزش ۱۷ میلیون یورو ماشین آلات جدید از آلمان خریداری و وارد جلفا شده و کار‌های گمرکی و ترخیص آنها در حال انجام است.

شرکت آهنگری یکی از شرکت‌های اقماری تراکتورسازی ایران است و ۸۰۰ نیروی کار در اختیار دارد.