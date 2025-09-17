پخش زنده
مدیرعامل موسسه فرهنگی ورزشی صنعتنفت آبادان از رسیدگی شکایت از محسن فروزان در کمیته تعیین وضعییت فدراسیون فوتبال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما آبادان، ناصر گودرزی با اعلام شکایت رسمی موسسه فرهنگی ورزشی صنعتنفت آبادان از محسن فروزان اظهار کرد: محسن فروزان قراداد داخلی با این موسسه منعقد کرده بود و حدود ۲۰ روز در اردوی تیم که در تهران برگزار شد حضور داشت.
وی افزود: این بازیکن اگر قراردادی با تیم نداشت در تمرینات حضور پیدا نمیکرد.
مدیر عامل موسسه فرهنگی ورزشی صنعتنفت آبادان گفت: بر خلاف صحبتهای سرمربی تیم مس رفسنجان ما روال قانونی شکایت خود از محسن فروزان را دنبال کردیم و کمیته تعیین وضعیت بزودی به این شکایت رسیدگی و رای خود را اعلام خواهد کرد.