به گزارش خبرگزاری صداو سیما آبادان، ناصر گودرزی با اعلام شکایت رسمی موسسه فرهنگی ورزشی صنعت‌نفت آبادان از محسن فروزان اظهار کرد: محسن فروزان قراداد داخلی با این موسسه منعقد کرده بود و حدود ۲۰ روز در اردوی تیم که در تهران برگزار شد حضور داشت.

وی افزود: این بازیکن اگر قراردادی با تیم نداشت در تمرینات حضور پیدا نمی‌کرد.

مدیر عامل موسسه فرهنگی ورزشی صنعت‌نفت آبادان گفت: بر خلاف صحبت‌های سرمربی تیم مس رفسنجان ما روال قانونی شکایت خود از محسن فروزان را دنبال کردیم و کمیته تعیین وضعیت بزودی به این شکایت رسیدگی و رای خود را اعلام خواهد کرد.