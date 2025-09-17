به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ جلسه بررسی آخرین وضعیت توسعه و تعریض راه‌های ارتباطی شهرستان شاهین دژ به میاندواب و تکاب در دفتر فرمانداری شاهین دژ برگزار شد.

نماینده مردم شاهین دژ و تکاب در مجلس شورای اسلامی دراین جلسه به اهمیت راه‌های ارتباطی در توسعه و رونق اقتصادی منطقه اشاره کرد وگفت:راه‌های ارتباطی مناسب یکی از مهم‌ترین شاخص‌های رشد و پیشرفت شهرستان محسوب میشود.

حجت الاسلام میرزایی بااشاره به ظرفیت‌های شهرستان شاهین دژ در حوزه‌های گردشگری و معادن نبود راه‌های ارتباطی مناسب را مهمترین عامل عقب ماندگی شهرستان عنوان کرد.

نماینده مردم شاهین دژ و تکاب در مجلس شورای اسلامی همچنین از متولیان اجرای طرح‌های راه و شهرسازی خواست تا با تلاش شبانه روزی و با استفاده از ظرفیت‌های بالقوه شهرستان در سریعترین زمان طرح‌های در دست اجرا را اتمام تا مردم از این خدمات بهره‌مند شوند.

بابا زاده فرماندار شهرستان شاهین دژ نیز در این جلسه از اجرای توسعه و دو بانده کردن ۵۵ کیلومتر راه ارتباطی این شهرستان در قالب ۵ طرح خبرداد و گفت این طرح‌ها از ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی برخوردارند.