شاخص کیفی هوای کلانشهر اصفهان صبح امروز سالم و در خمینی‌شهر، کاشان و قهجاورستان آلوده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ شاخص کیفیت هوای کلان‌شهر اصفهان بر اساس داده‌های ۱۵ ایستگاه سنجش فعال در ۲۴ ساعت منتهی به هفت صبح روز چهارشنبه بیست و ششم شهریور با میانگین ۹۸ AQI در وضعیت قابل قبول است.

همچنین شاخص هوای شهر خمینی شهر با میانگین ۱۱۴، قهجاورستان با میانگین ۱۴۹ و کاشان ۱۰۶ AQI در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس است.

بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای کلان‌شهر اصفهان امروز در ایستگاه پایش هوا در خیابان رودکی با عدد ۱۵۲ و کردآباد ۱۶۱ AQI در وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه و در بولوار کاوه با عدد ۱۱۱ و خیابان زینبیه ۱۲۸ AQI ناسالم برای گروه‌های حساس است

شاخص هوای اصفهان در ایستگاه خیابان ۲۵ آبان و رهنان با عدد ۸۸، پارک زمزم ۸۳، بزرگراه خرازی و خیابان میرزا طاهر ۸۹، دانشگاه صنعتی و خیابان فرشادی ۷۱، سپاهان‌شهر ۷۶، خیابان فیض ۸۲، ولدان ۹۱ و هزار جریب با عدد ۸۵ AQI وضعیت قابل قبول را نشان می‌دهد.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.