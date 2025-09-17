به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، در برنامه این هفته ضمن معرفی فرصت‌ها و ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری استان به سراغ انرژی‌های تجدید پذیر رفتیم و مشکل بزرگترین کارخانه درحال احداث رو در این زمینه از استاندار پیگیری کردیم.

همچنین طرحی رو در منطقه اقتصادی رفسنجان به تصویر کشیدیم که با پیگیری اتاق سرمایه‌گذاری استان رفع موانع شده و قراره ظرف یکماه آینده صدای تولید در آن شنیده شود.

اما امروز رهاورد نشست اتاق سرمایه‌گذاری استان انعقاد بیش از ٢هزار میلیارد تومان پروژه با ٤سرمایه گذار بود.