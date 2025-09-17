

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، در این آیین که با حضور واعظ‌پور، رئیس مرکز بهداشت شهرستان یزد برگزار شد، از خدمات ارزشمند بهورزان در ارتقای سطح سلامت جامعه و بهبود وضعیت بهداشت عمومی قدردانی به عمل آمد.

واعظ پور در سخنانی با اشاره به نقش مهم بهورزان در نظام سلامت، آنان را پیشگامان ارائه خدمات اولیه در روستا‌ها و مناطق مختلف دانست و بر حمایت و پشتیبانی بیشتر از این قشر پرتلاش تأکید کرد.

وی افزود: در شهرستان یزد، ۲۶ بهورز در ۱۸ خانه بهداشت فعالیت دارند که جمعیتی بالغ بر ۳۵ هزار نفر از مردم روستایی را تحت پوشش قرار می‌دهند. این بهورزان خدمات متنوعی از جمله آموزش‌های سلامت، مراقبت‌های بهداشتی، بهداشت محیط، بهداشت خانواده، تغذیه، روانشناسی و همچنین ویزیت پزشک سیار در حوزه‌های مختلف ارائه می‌دهند.

واعظ پور خاطرنشان کرد: بهورزان علاوه بر ارائه خدمات مستمر، در طول سال دوره‌های آموزشی و بازآموزی سلامت را می‌گذرانند تا بتوانند خدمات بهتری به مردم عرضه کنند. در مراسم امروز نیز، علاوه بر مرور دستورالعمل‌های آموزشی، از زحمات یک‌ساله این همکاران پرتلاش با حضور مسئولان استانی و محلی تقدیر و تشکر به عمل آمد.