کارشناس پیش بین هواشناسی خراسان شمالی گفت: بررسی نقشههای پیش یابی و تصاویر ماهوارهای بیانگر جو نسبتا ناپایدار طی امروز است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ هادی آدینه پور در گفتوگو با خبرگزاری صدا و سیما گفت: پدیده غالب برای امروز افزایش باد در ساعتهای بعدازظهر بویژه در گرمه و جاجرم و بتدریج افزایش ابر و در ساعتهای شب در پارهای از نقاط بویژه شمال غرب احتمال بارشهای پراکنده و در ارتفاعات مه رقیق پیش بینی میشود.
وی گفت: فردا تا روز جمعه جو پایدار و پدیده غالب وزش باد و آسمان در اکثر ساعتها صاف و آفتابی قابل انتظار خواهد بود.
کارشناس پیش بین هواشناسی استان اضافه کرد: با توجه به مدلهای گردوخاک روز جمعه در اکثر نقاط استان بویژه شهرستانهای مانه، سملقان، راز و جرگلان و بجنورد نفوذ گردوغبار و کاهش کیفیت هوا را شاهد خواهیم بود لذا از همشهریان محترم بویژه کودکان و سالمندان و بخصوص بیماران قلبی و ریوی برای انجام کارهای غیر ضروری از منزل خارج نشوند.
به گفته آدینه پور از لحاظ دمایی تا فردا تغییرات خاصی مشاهده نمیشود، اما روز جمعه با توجه به نفوذ زبانههای کم فشار و جنوبی شدن جریانات افزایش ۶ الی ۸ درجهای دمای بیشینه نسبت به روز پنجشنبه و مجدد از روز شنبه با شمالی شدن جریانات کاهش دمای بیشینه انتظار داریم.