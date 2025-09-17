پخش زنده
وزیر صمت در آخرین روز سفر خود به کابل روز پرکاری داشت.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل، آقای اتابک علاوه بر نشست با معاون اقتصادی کابینه حکومت افغانستان با چهار وزیر افغانستان نیز نشستها و دیدارهایی داشت.
در نشست آقای اتابک با وزیر صنعت و تجارت افغانستان برای تسهیل در تجارت و رفع موانع تجاری و سرمایه گذاری بین دو کشور گفتوگو شد.
نشستهای رو در روی هیئت دولتی و خصوصی کشورمان با تجار و فعالان اقتصادی افغانستان نیز بخشی از برنامههای آقای اتابک در کابل بود.
وزیر صمت را در سفر به کابل هیئت سیاسی، صنعتی و معدنی از کشورمان همراهی میکردند.