به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ امام جمعه اهل تسنن نقده در این مراسم ضمن تبریک هفته وحدت و میلاد با سعادت پیامبر اکرم (ص) و خیر مقدم به حضار، با اشاره به احادیث و روایات، افزود: ماه ربیع‌الاول به دلیل ولادت پیامبر (ص) و مجموعه آیین‌هایی که به این مناسبت از سوی اهل سنت و شیعیان برگزار می‌شود، تجلی بخش مفهوم وحدت‌آفرینی آیین‌ها در بین مذاهب مختلف است.

ماموستا تمرنژاد با اشاره به اینکه ربیع‌الاول در میان مسلمانان شیعه و سنی از اهمیت خاصی برخوردار است تصریح کرد: برگزاری مراسم آیینی در این ماه از پیشینه‌ای کهن برخوردار بوده و یکی از مهمترین اهداف برگزاری این برنامه‌های آیینی تبیین مسائل وحدت آفرین، رفع برخی شبهات و اختلافات جزیی و ایجاد وحدت و همبستگی بین مسلمانان در مذاهب مختلف برای خنثی نمودن توطئه‌های دشمنان اسلام می‌باشد.

وی با اشاره به مسایل منطقه ادامه داد:بسیاری از افراد فریب برنامه‌های از قبل طرح ریزی شده دشمنان اسلام را می‌خورند و بعضا با ایجاد تفرقه آب به آسیاب دشمن می‌ریزند اما امروز بسیاری از مشکلات منطقه از عدم آگاهی و سو ء استفاده استکبار است و باید با انسجام ملی که در جنگ دوازده روزه به عینه دیده شد و حتی بدخواهان نظام نیز در مقابل دشمنان و فتنه‌های استکباری ایستادند و آنها را به زانو در آوردند و از برنامه‌های از قبل طرح ریزی شده خود مایوس شدند.

امیر عباس جعفری سرپرست فرمانداری شهرستان نقده نیز ضمن تبریک میلاد پیامبر اکرم (ص) با اشاره به نقش مردم در زندگی مسالمت آمیز، افزود: امروز برای توسعه شهرستان نیاز به اتحاد، همدلی و همبستگی عمومی دارد و با تکیه بهم می‌توانیم بسیاری از مشکلات شهرستان را مرتفع نماییم.

ماموستا نوربختی از علمای برجسته اهل تسنن شهرستان نقده، با اشاره به اینکه زبان و قلم قاصر از توصیفات حضرت محمد (ص) است افزود : تنها خداوند توانسته ایشان را بشناسد و توصیف نماید، درک پیامبر آسان ولی توصیف ایشان سنگین است و این نعمت بزرگ را خداوند برای ما فرستاده و منت بزرگی بر ما انسان‌های و ایمان داران نموده است.

وی ضمن توصیف شخصیت وجودی پیامبر بین انسان‌ها، تصریح کرد: پیامبر اکرم (ص) فرستاده خداوند بوده و هر آنچه خداوند متعال دستور داده در بین مردم تبیین کرده و مردم را از گمراهی‌ها و ظلمات به سوی نور هدایت کرده است.

این عالم اهل تسنن با اشاره به جنگ و اسلام ستیزی در منطقه ادامه داد: جنگ از نظر اسلام برای دفع فتنه و شرارت است اما امروز جنگ‌ها برای توسعه طلبی انجام می شود و باید از این اعمال پرهیز کرد؛ امروز شاهد جنگ افروزی استکباری بخصوص رژیم غاصب صهیونیستی در منطقه هستم که همان جنگ اسلام و استکباری است و وظیفه سنگین ما حمایت از جبهه حق و محکوم نمودن این جنایت است و آتش این جنگ دامن گیر تمامی کشور‌های عربی و منطقه که در مقابل این جنایات سکوت نموده‌اند خواهد شد.

وی جنگ ۱۲ روزه را برای ایجاد اختلاف و براندازی دانست و از اتحاد و انسجام ملی برای خنثی نمودن توطئه‌های دشمنان تقدیر و تشکر نموده و بر اتحاد و همبستگی تاکید کرد.

حجت الاسلام سید آزاد موسوی مدیر مرکز اسلامی آذربایجان غربی نیز در این مراسم ضمن تبریک این عید بزرگ بر اتحاد و همدلی برای خنثی نمودن توطئه‌های دشمنان تاکید کرد.

مولودی خوانی و سفر احسان رحمت پیامبر اکرم (ص) ازدیگر برنامه‌های این مراسم بود.