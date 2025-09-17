به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای لرستان در جلسه شورای معاونین در سالن جلسات اداره کل با اشاره به تردد ثبت شده در محور‌های مواصلاتی استان اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تا ۲۲ شهریور، ۸۱ میلیون و ۲۰۲ هزار و ۹۹۷ تردد بین استانی وسایل نقلیه ثبت شده که ۱۹ درصد افزایش را نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان می‌دهد.



به گفته عارف امرایی سال گذشته ۶۸ میلیون و ۴۹ هزار و ۵۵۵ تردد در محور‌های مواصلاتی استان ثبت شده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای لرستان گفت: بیش از ۲ میلیون ۳۳۴ هزار و ۴۸۳ تردد بین استانی وسایل نقلیه در شهریور سال جاری به ثبت رسیده است.



وی گفت: محور‌های دارای بیشترین تردد در شهریور سال جاری، به ترتیب مربوطه به سه‌راهی چالان چولان - دورود، خرم‌آباد ـ پل‌دختر و سه‌راهی چالان چولان - خرم‌آباد هستند.