پخش زنده
امروز: -
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای لرستان مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای لرستان از افزایش ۱۹ درصدی تردد در جادههای این استان از ابتدای امسال تا ۲۲ شهریور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای لرستان در جلسه شورای معاونین در سالن جلسات اداره کل با اشاره به تردد ثبت شده در محورهای مواصلاتی استان اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تا ۲۲ شهریور، ۸۱ میلیون و ۲۰۲ هزار و ۹۹۷ تردد بین استانی وسایل نقلیه ثبت شده که ۱۹ درصد افزایش را نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان میدهد.
به گفته عارف امرایی سال گذشته ۶۸ میلیون و ۴۹ هزار و ۵۵۵ تردد در محورهای مواصلاتی استان ثبت شده است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای لرستان گفت: بیش از ۲ میلیون ۳۳۴ هزار و ۴۸۳ تردد بین استانی وسایل نقلیه در شهریور سال جاری به ثبت رسیده است.
وی گفت: محورهای دارای بیشترین تردد در شهریور سال جاری، به ترتیب مربوطه به سهراهی چالان چولان - دورود، خرمآباد ـ پلدختر و سهراهی چالان چولان - خرمآباد هستند.