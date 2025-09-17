طرح ملی میدان پویا با هدف ارتقاء سلامت جسمی، ایجاد نشاط اجتماعی و ترویج ورزش همگانی دانش آموزان و خانواده‌ها در سالن ورزشی شهید صدیقی صومعه‌سرا برگزارشد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ مدیر آموزش و پرورش صومعه سرا گفت: طرح ملی میدان پویا با هدف ارتقاء سلامت جسمی، ایجاد نشاط اجتماعی و توسعه فرهنگ ورزش همگانی، با شرکت ۱۷۰ دانش آموز و خانواده‌های آن‌ها برگزارشد.

سیدمحمود رزم گیر با بیان اینکه در اجرای این طرح ، دانش آموزان و اولیا آنان در رشته‌های مختلف ورزشی با هم رقابت کردند و یک روز با نشاط را پشت سر گذاشتند ، افزود: در پایان به نفرات برتر جوایزی اهدا شد.