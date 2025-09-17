به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ انتخاب رشته داوطلبان آزمون کارشناسی ناپیوسته رشته‌های علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی از دیروز سه شنبه ۲۵ شهریور آغاز شد و تا ساعت ۲۴ شنبه ۲۹ شهریور ادامه دارد.

همه داوطلبان حاضر در جلسه رشته‌های تکنولوژی اتاق عمل، بهداشت عمومی، مامایی می‌توانند با مراجعه به سامانه مرکز سنجش پذیرش و فارغ التحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی به نشانی azmoon.org برای انتخاب حداکثر ۲۰ محل اقدام کنند.

نتایج انتخاب رشته آزمون کارشناسی ناپیوسته ۱۴۰۴ دانشگاه آزاد اسلامی تا نیمه مهر اعلام خواهد شد.