علمای شیعه و اهل سنت، پرچمدار تبیین وحدت در شرق کشور

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، امام جمعه شهرستان سرخس در همایش بزرگ تقریب و تبیین علمای شیعه و اهل سنت شرق کشور (سه استان خراسان رضوی، شمالی و جنوبی) در سرخس، خطاب به حاضران در همایش، گفت: وحدت، سدی شکست‌ناپذیر در برابر توطئه‌های دشمنان است و شما سفیران وحدت در شرق ایران عزیز هستید.

حجت الاسلام والمسلمین صباغیان بر ضرورت حفظ و تقویت همدلی میان مسلمانان تأکید کرد و افزود: وحدت یعنی یکی شدن جهان اسلام بر محور باور‌های الهی و قرآنی؛ وحدت یک مسیر روشن و یک اصل خدایی است که ما را در میدان عمل به هم پیوند می‌دهد.

او ادامه داد: اگر تمام دشمنان برای ضربه زدن به ما متحد شوند، با تکیه بر وحدت شکست‌ناپذیر خواهیم بود.

امام جمعه سرخس تاکید کرد: در شهرستان سرخس وحدت عمیق و حقیقی وجود دارد؛ وحدتی که ریشه در دل‌ها و قلب‌ها دارد و این شهر با ظرفیت‌های کم‌نظیر خود، نقطه‌ای است که ایران به آن افتخار می‌کند.

وی با اشاره به بازدید علمای شیعه و اهل سنت شرق کشور از توانمندی‌های اقتصادی و صنعتی شهرستان سرخس، از حاضران درخواست کرد: ظرفیت‌های منطقه سرخس را برای ایران عزیز تبیین کنید تا در مسیر عزت و پیروزی گام برداریم.

همایش دو روزه «تقریب و تبیین علمای شیعه و اهل سنت شرق کشور»، با هدف تبیین دستاورد‌های بزرگ نظام، تشریح رسالت علما در جنگ شناختی و ترکیبی استکبار و تقویت راهبرد وحدت در برابر توطئه‌های دشمنان برگزار و بر استمرار تعاملات مذهبی، علمی و اجتماعی میان حوزه‌های علمیه شیعه و اهل سنت تأکید شد.

در این همایش، علمای برجسته شیعه و اهل سنت شرق کشور (سه استان خراسان) و میهمانان از سیستان و بلوچستان، مسئولان محلی و اقشار مختلف مردم حضور داشتند.