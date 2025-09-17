پخش زنده
مدیرکل آموزش و پرورش همدا ناز تکمیل و بهرهبرداری ۴۴ پروژه آموزشی در آستانه سال تحصیلی جدید خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، رسول شیدایی بیان کرد: نهضت عدالت آموزشی در ۳ محور زیرساخت، تجهیزات و توانمندسازی معلمان در حال پیگیری است.
وی گفت: امسال، پروژه مهر با شعار «مهر برای ایران، مهر برای مدرسه» و با هدف ایجاد فضایی شاد و آرام برای دانشآموزان، آغاز شده است.
شیدایی با بیان اینکه بیش از ۳۲۴ هزار دانشآموز در دو هزار ۵۴۳ مدرسه و ۱۱ هزار و ۵۶۲ کلاس درس ساماندهی شدهاند، ادامه داد: حدود ۱۶ هزار و ۲۳ دانشآموز کلاس اولی نام نویسی شده اند که ۹۷درصد آنها ثبتنام خود را تکمیل کردهاند.
مدیرکل آموزش و پرورش همدان، نهضت عدالت آموزشی را در سه محور اصلی عنوان کرد و گفت: از مجموع ۱۱۸ پروژه آموزشی شناساییشده، شامل مدارس کانکسی، تخریبی و نیمهتمام، ۴۴ پروژه تا پیش از مهرماه به بهرهبرداری رسیده و مابقی تا بهمنماه تکمیل خواهند شد.
وی گفت: دانشآموزانی که هنوز ثبتنام نکردهاند، بهویژه در مقطع متوسطه، میتوانند با مراجعه به نزدیکترین مدرسه محل سکونت خود اقدام کنند.
شیدایی از ۱۸ پروژه عمرانی در حال اجرا این استان خبر داد و گفت: این پروژه ها شامل جایگزینی ۴ مدرسه کانکسی، بازسازی ۱۷ مدرسه تخریبی، تکمیل ۶۳ مدرسه نیمهتمام و کاهش تراکم در ۲۳ مدرسه پرجمعیت است.
شیدایی اظهار داشت: ۴۴ پروژه پیش از مهرماه به بهرهبرداری رسیده و مابقی تا بهمنماه تکمیل خواهند شد تا هیچ دانشآموزی در کلاس درس غیراستاندارد نباشد.
وی با تأکید بر تأمین تجهیزات آموزشی مانند تختههای هوشمند، بهویژه در هنرستانها، به منظور افزایش کیفیت آموزش است، عنوان کرد: طرحهای «توانا» و «سفر یادگیری» با هدف ارتقای دانش و مهارتهای معلمان و استفاده از روشهای نوین تدریس اجرا شد که تاکنون بیش از هفت هزار و ۳۰۰ معلم ابتدایی و ۲۰۰۰ معلم متوسطه در این آموزشی شرکت کردهاند.
مدیرکل آموزش و پرورش همدان در خصوص کمبود نیروی انسانی، مدیرکل آموزش و پرورش همدان اعلام کرد که این استان با کمبود حدود ۱۴۰۰ معلم روبهرو است، عنوان کرد: ۸۵۱ نفر از طریق دانشگاه فرهنگیان و ۵۴۹ نفر از طریق آزمون ماده ۲۸ جذب شدهاند.
وی با بیان از معلمان حقالتدریس شاغل، بازنشسته و همچنین ۱۳ نفر از نیروهای حقالتدریس تعیینتکلیفشده استفاده میشود، مطرح کرد: تلاشهایی برای استفاده از ظرفیت نیروهای نهضت سوادآموزی و مربیان پیشدبستانی در حال انجام است.
شیدایی در بخش دیگری از صحبتهای خود، بیان کرد: به جز مدارس سمپاد، نمونه دولتی و شاهد، دریافت هرگونه وجه در زمان ثبتنام ممنوع است و کمکهای مالی باید به صورت داوطلبانه و در طول سال تحصیلی انجام شود.
وی با اشاره به اینکه تهیه لباس فرم اجباری نیست و دانشآموزان میتوانند از لباس سال گذشته استفاده کنند. لباس فرم باید به گونهای طراحی شود که تا سه سال قابل استفاده باشد.
مدیرکل آموزش و پرورش همدان عنوان کرد: ساماندهی سرویسها از طریق سامانه «سپند» و زیر نظر شرکتهای حمل و نقل انجام میشود و مدارس حق دخالت در این فرایند را ندارند.
وی از جذب ۱۴۰۰ معلم جدید در استان خبر داد و برنامههای استقبال از مهر را به شرح زیر اعلام کرد: ۲۹ شهریور روز هنرستان، ۳۱ شهریور روز شکوفهها مخصوص کلاس اولیها و ۱ مهر روز بازگشایی مدارس برای تمامی دانشآموزان است.