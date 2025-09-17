پخش زنده
وزش باد و گرد و خاک در خراسان جنوبی ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی گفت: بر اساس الگوی نقشهها، تا اوایل هفته آینده در برخی ساعات وزش تندباد و گرد و خاک در استان خراسان جنوبی قابل پیشبینی است.
لطفی افزود: این پدیده بهویژه در مناطق بادخیز و نوار مرزی شرق استان شدت بیشتری خواهد داشت و میتواند موجب کاهش کیفیت هوا و میزان دید افقی شود.
وی گفت: بر اساس پیشبینیها، تا روز جمعه تغییر محسوسی در دما رخ نخواهد داد، اما از عصر جمعه تا صبح روز یکشنبه آینده دمای هوا بهتدریج روند افزایشی خواهد داشت.
کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی گفت: در ۲۴ ساعت گذشته، سربیشه با ۶ درجه سانتیگراد بالای صفر سردترین و دهسلم نهبندان با ۴۱ درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین مناطق استان گزارش شدند و تغییرات دما در مرکز استان هم بین ۱۲ و ۳۴ ثبت شد.
لطفی افزود: همچنین در این مدت بیشترین سرعت وزش باد از ایستگاه درح با ۸۳ کیلومتر بر ساعت گزارش شد.