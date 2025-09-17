به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، محمد مالمیرافزود: آمار متوفیان سوانح رانندگی جاده‌های درون شهری این استان در پنج ماهه امسال ۲۸ نفر بوده که نسبت به زمان مشابه سال گذشته ۲ نفر معادل ۷.۶ درصد افزایش داشته است.

وی اضافه کرد: ۱۱۵ نفر نیز در سوانح برون شهری این استان طی پنج ماهه امسال جان باختند که نسبت به زمان مشابه سال گذشته این آمار چهار نفر معادل ۳.۳ درصد کاهش داشته است.

مدیرکل پزشکی قانونی همدان بیان کرد: آمار متوفیان سوانح رانندگی در جاده‌های خاکی و روستایی این استان روند رو به رشدی داشته و با ۲۲ درصد افزایش به ۱۱ نفر رسیده است.

مالمیر درباره وضعیت مصدومان تصادفات پنج ماهه امسال گفت: سه هزار و ۴۱۷ نفر شامل هزار و سه زن و ۲ هزار و ۴۱۴ مرد مصدوم شدند که این آمار نسبت به زمان مشابه سال گذشته که سه هزار و ۷۰۸ نفر بود ۷.۸ درصد کاهش یافته است.

وی اظهار داشت: رعایت قوانین و مقررات، توجه به علائم رانندگی و اخطار‌های پلیس و نهادینه شدن فرهنگ رانندگی در میان مردم نقش موثری در کاهش آمار فوتی‌ها و مصدومان تصادفات جاده‌ای دارد.

مدیرکل پزشکی قانونی همدان بیان کرد: پارسال ۳۸۲ نفر در سوانح رانندگی این استان فوت کردند که شامل ۲۹۵ نفر در جاده‌های برون شهری، ۵۸ نفر درون شهری و ۲۹ نفر در مسیر‌های خاکی و روستایی می‌شود.

مالمیر ادامه داد: این آمار در سال ۱۴۰۲ به ترتیب شامل ۲۹۶ نفر در جاده‌های برون شهری، ۷۱ نفر درون شهری و ۳۰ نفر در مسیر‌های خاکی و روستایی می‌شود.

وی افزود: شمار مجروحان ناشی از سوانح جاده‌ای در سال گذشته هشت هزار و ۲۴۳ نفر و در سال ماقبل هفت هزار و ۸۰۰ نفر ثبت و گزارش شده است.