به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز مهاباد، در پی کسب عنوان شورای برتر استان آذربایجان غربی در سال ١٤٠٤ با حضور مسئولین استانی و شهرستانی از اعضای شورای اسلامی شهر مهاباد، تجلیل به عمل آمد.

محمدصادق امیرعشایری فرماندار ویژه مهاباد دراین مراسم گفت: رضایت عمومی از عملکرد شورای اسلامی شهر مهاباد نویدبخش مشارکت حداکثری مردم در انتخابات آتی شورا‌های اسلامی شهر و روستاهاست.

دراین آیین همچنین اعلام شد: تعامل و هم افزایی بین اعضای شورا، تعداد و کیفیت مصوبات اجرایی، استفاده از تمام ظرفیت‌ها برای توسعه متوازن شهری، شفافیت در کارها، توسعه زیرساخت‌های زیست محیطی، توجه به مسائل فرهنگی و اجتماعی، سیاستگذاری درست و نگاه توسعه محور در تمام زمینه‌ها از ملاک‌های مهم انتخاب شورای اسلامی شهر مهاباد به عنوان شورای نمونه استان بوده است.

