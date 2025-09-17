پخش زنده
از اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار مهاباد در مراسمی با حضور رئیس شورای اسلامی آذربایجان غربی تجلیل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز مهاباد، در پی کسب عنوان شورای برتر استان آذربایجان غربی در سال ١٤٠٤ با حضور مسئولین استانی و شهرستانی از اعضای شورای اسلامی شهر مهاباد، تجلیل به عمل آمد.
محمدصادق امیرعشایری فرماندار ویژه مهاباد دراین مراسم گفت: رضایت عمومی از عملکرد شورای اسلامی شهر مهاباد نویدبخش مشارکت حداکثری مردم در انتخابات آتی شوراهای اسلامی شهر و روستاهاست.
دراین آیین همچنین اعلام شد: تعامل و هم افزایی بین اعضای شورا، تعداد و کیفیت مصوبات اجرایی، استفاده از تمام ظرفیتها برای توسعه متوازن شهری، شفافیت در کارها، توسعه زیرساختهای زیست محیطی، توجه به مسائل فرهنگی و اجتماعی، سیاستگذاری درست و نگاه توسعه محور در تمام زمینهها از ملاکهای مهم انتخاب شورای اسلامی شهر مهاباد به عنوان شورای نمونه استان بوده است.