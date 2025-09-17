خانواده‌های پرجمعیت اطلاعات خود را در سامانه یزد من ثبت کنند تا امتیاز‌های ویژه‌ای برای استفاده از پارک‌ها و بلیت اتوبوس به آنان تعلق گیرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد ، رئیس کمیسیون خانواده شورای اسلامی شهر یزد از برنامه جدید شهرداری برای حمایت از خانواده‌های پرجمعیت خبر داد.

ترکمانی با اشاره به مشکلات گذشته در ارائه خدمات به این خانواده‌ها گفت: تاکنون به دلیل نبود آمار دقیق، ارائه امتیاز‌های ویژه با چالش روبه‌رو بود. در همین راستا جلسه‌ای با شهردار محترم برگزار شد و مشخص شد مهم‌ترین مانع، نبود اطلاعات به‌روز از خانواده‌هاست.

وی افزود: برای رفع این مشکل، اداره ثبت‌احوال و سازمان فاوا به جلسه دعوت شدند. مقرر شد سازمان فاوا از زیرساخت‌های سامانه یزد من بهره‌برداری کند و اداره ثبت‌احوال نیز همکاری لازم را برای تکمیل اطلاعات در اختیار بگذارد.

رئیس کمیسیون خانواده شورای شهر تأکید کرد: از مردم، به‌ویژه خانواده‌های پرجمعیت، درخواست داریم اطلاعات خود را در سامانه یزد من ثبت کنند تا بتوانیم امتیاز‌های ویژه‌ای در قالب خدمات شهری همچون پارک‌ها و بلیت اتوبوس به آنان اختصاص دهیم. شهرداری اختیار دارد درصد مشخصی از خدمات خود را به‌عنوان مشوق در این مسیر ارائه کند.

ترکمانی در پایان این اقدام را گامی ارزشمند برای تقویت کانون خانواده و حمایت از سیاست‌های جمعیتی دانست و ابراز امیدواری کرد با همکاری مردم و دستگاه‌های اجرایی، یزد بیش‌ازپیش به شهری خانواده‌محور تبدیل شود.