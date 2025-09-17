پخش زنده
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کهگیلویه و بویراحمد گفت: 51 سکه مربوط به دورههای الیمائی و ساسانی در یاسوج کشف شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما سید مجتبی امیرحسینی بیان کرد: در پی گشت زنی نیروی انتظامی در یکی از مناطق اطراف یاسوج به یک خودرو سواری مشکوک میشوند که پس از بازرسی تعدادی اشیای تاریخی از این خودرو کشف و ضبط شده است.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کهگیلویه و بویراحمد افزود: طبق بررسیهای اولیه از این خودرو سواری تعداد ۵۱ عدد سکه تاریخی مربوط به دورههای مختلف الیمائی و ساسانی کشف و ضبط شده است.
او تصریح کرد: علاوه بر تعداد سکههای تاریخی ۲ عدد دستبند دوره اسلامی، ۶ عدد انگشتر قدیمی، یک عدد دستگاه فلزیاب و تعدادی ادوات حفاری کشف و ضبط شده است.
امیرحسینی با قدردانی از زحمات نیروی انتظامی کهگیلویه و بویراحمد در پاسداری از هویت تاریخی مردم، گفت: این محموله قاچاق اشیای تاریخی یکی از بزرگترین کشفیات این ادارهکل در سه ماهه نخست امسال است.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: در این خصوص یک خودرو سورای ۴۰۵ توقف و ۲ نفر متخلف بازداشت شدند.