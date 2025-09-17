به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ برخی از مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان در تاریخ ۲۶ شهریور را می‌توانید در این خبر ببینید.

مهمترین عناوین روزنامه‌های روسیه

کامرسانت

⁃ نتانیاهو: ما یک صنعت تسلیحاتی مستقل خواهیم ساخت.

⁃ وزارت دفاع: ویژگی مانور‌های «غرب-۲۰۲۵» استفاده گسترده از پهپاد‌ها بود.

⁃ ایالات متحده تحریم‌ها علیه ایران را گسترش داد.

نیزاویسیمایا گازیتا

⁃ ترامپ دو محموله نخست کمک نظامی به اوکراین را که توسط اروپا پرداخت شده بود، تأیید کرد.

⁃ هشت پهپاد اوکراینی طی شب بر فراز مناطق روسیه سرنگون شدند.

راسیسکایا گازیتا

⁃ فارِن پالیسی گزارش داد که در کی‌یف نسبت به تصمیمات زلنسکی تردید‌هایی آغاز شده است.

⁃ رئیس‌جمهور لهستان خواستار توضیح درباره اطلاعات مربوط به اصابت موشک اف-۱۶ به یک خانه شد.

⁃ شورای امنیت روسیه: استارلینک بیش از پیش در فعالیت‌های سازمان‌های اطلاعاتی غربی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ایزوستیا

⁃ کمیته بین‌المللی هوانوردی (ماک) مکالمات خدمه را پیش از سقوط هواپیمای آنتونوف-۲۴ در نزدیکی تیندا منتشر کرد.

⁃ روزنامه اوکراین‌سکایا پراودا از تهدید‌های زلنسکی در صورت شکست در جبهه آگاه شد

ار-ب-کا

⁃ ترامپ اعلام کرد که اوکراین با مشکلات جدی مواجه است.

⁃ زلنسکی با دیدار با پوتین بدون هیچ پیش‌شرطی موافقت کرد، اما نه در مسکو

مهمترین عناوین خبری روزنامه‌های امروز افغانستان

روزنامه دولتی «انیس»

- دیدار ملا برادر معاون کابینه افغانستان با وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران.

- امارات اسلامی افغانستان: ادعای ترامپ درباره مواد مخدر ناشی از بی خبری است.

- وزیر دفاع افغانستان با وزیر دولت قطر در امور خارجی دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

- تاکید جهانی بر ایجاد کشور مستقل فلسطینی و انتظار نقش آفرینی فعال کشور‌های اسلامی.

- بازگشت بیش از هشت هزار مهاجر دریک روز به افغانستان.

پایگاه اطلاع رسانی «الاماره»

- دیدار معاون اقتصادی ریاست الوزرا با وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران.

- سفر رسمی وزیر دفاع افغانستان به قطر.

- آمادگی شرکت هندی برای خرید محصولات کشاورزی افغانستان.

وبسایت روزنامه «هشت صبح»

- معاون نخست وزیر قطر با وزیر دفاع طالبان دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

- یک فرمانده سابق پلیس در هرات کشته شد.

- سازمان ملل: زمین لرزه در شرق افغانستان، صد‌ها هزار نفر را بی خانمان کرده است.

- یونیسف: کودکان در افغانستان با بحران‌های بی پایان رو‌به‌رو هستند.

وبسایت روزنامه «اطلاعات روز»

- وزیر تحصیلات عالی طالبان: مسائل ضروری دین به دانشجویان آموزش داده می‌شود.

- گسترش محدودیت بر دسترسی به اینترنت، فیبر نوری در ننگرهار نیز قطع می‌شود.

- گوترش: ممانعت از مشارکت زنان در فعالیت‌های بشردوستانه در افغانستان «احمقانه» است.

- آمار تازه تلفات زمین لرزه افغانستان، سازمان ملل: هزار و نهصدو نودو دو نفر کشته شدند.

مهمترین عناوین روزنامه‌ها و خبرگزاری‌های پاکستان

داون نیوز

- دادگاه اسلام آباد: حکم بازداشت سروزیر ایالت خیبرپختونخوا در پرونده اسلحه غیرقانونی و مشروبات الکلی برقرار است

- سازمان هواپیمایی ملی پاکستان پس از ۲۰ سال یک شش ماهه بدون ضرر را ثبت کرد

- نماینده سابق آمریکا در امور افغانستان: اسلام آباد باید مسائل امنیتی را از طریق مذاکرات با کابل حل کند

هم نیوز

- اولین طرح تاکسی‌های الکترونیکی در ایالت پنجاب پاکستان آغاز شد

- بیش ازدو میلیون و ۸۹۴ هزار نفر در سه سال گذشته از پاکستان مهاجرت داشته‌اند

- یک تیم فوتبال جعلی ۱۷ نفره حین تلاش برای مهاجرت به ژاپن شناسایی و بازداشت شدند

- آمریکا تحریم‌های جدید علیه ایران وضع کرد

- اسپانیا در اعتراض به جنایات صهیونیست‌ها در غزه یک معاهده خرید و فروش اسلحه با اسرائیل را لغو کرد

آج نیوز

- لوکزامبورگ هم به جمع کشور‌هایی پیوست که کشور فلسطین را به رسمیت می‌شناسند

- حمله به سه پاسگاه پلیس در ایالت‌های خیبرپختونخوا و بلوچسان: سه تروریست به هلاکت رسیده و ۳ نیروی امنیتی نیز کشته شدند

- وزیر دفاع پاکستان: اسرائیل با اجازه آمریکا به دوحه حمله کرد

- تعداد قربانیان سیل ایالت پنجاب پاکستان به ۱۱۲ نفر افزایش یافت

- وزیر خارجه پاکستان: اسرائیل هیچگاه خواهان صلح و ثبات در جهان نیست

مهمترین عناوین روزنامه‌های امروز ترکیه

حریت

اسراییل ورود وحشیانه را آغاز کرد

اردوغان: نتانیاهو با هیتلر خویشاوند ایدئولوژیک است

روبیو با قاتل در تونل

رییس آژانس انرژی: گاز طبیعی، فراوان و ارزان خواهد شد

قیمت طلا به ۵ هزار لیر برای هر گرم رسید

صباح

اردوغان: نتانیاهو به سرنوشت هیتلر دچار خواهد شد

اسراییل قتل عام جمعی را آغاز کرد

عملیات پلیس در بازار بورس: ۱۴ بازداشت

سوزجو

دومین افتضاح کوکایین در حزب حاکم

اوزگور اوزل: دعوا علیه حزب جمهوری خلق با دو کنگره باطل خواهد شد

طلا، پنج هزار لیر را دید

اردوغان: پایان کار نتانیاهو مانند هیتلر خواهد شد

نتانیاهوی نسل کش برای ترامپ جا باز می‌کند: ۶۸ کشته

جمهوریت

حزب جمهوری خلق شعار کنگره را مشخص کرد: نه به کودتا، نه به قیم

نسل کشی وارد مرحله‌ای جدید شد

گزارش تکان دهنده سازمان ملل در مورد غزه

اسراییل یمن را هم مورد هدف قرار داد

وزیر خارجه: خواستار دخالت شورای امنیت سازمان ملل شد

رکورد فروش خانه شکسته شد

ترکیه

نسل کش‌ها از زمین، بشریت از دریا به سوی غزه می‌رود

اسراییل برغم واکنش‌های جهانی غزه را نابود می‌کند

سریال‌هایی را که صادر می‌کنیم خودمان با خانواده نمی‌توانیم تماشا کنیم

اردوغان: پایان کار نتانیاهو مانند هیتلر خواهد بود

ینی شفق

اشغال و قتل عام‌های جدید تحت حمایت آمریکا

اردوغان: پایان کار نتانیاهو مانند هیتلر خواهد بود

آیا ترامپ خود را برای جنگ داخلی آماده می‌کند؟

طی ۸ ماه یک میلیون خانه خرید و فروش شده است

قرار

روز شرم آور برای دنیای اسلام: وقتی رهبران، متن محکومیت آماده می‌کردند، اسراییل عملیات اشغال کامل غزه را آغاز کرد

اسراییل حتی کسانی را هم که در حال ترک شهر بودند مورد هدف قرار داد

آکشام

اردوغان خواستار همکاری اطلاعاتی دنیای اسلام شد

نتانیاهو از سال ۱۹۹۸ چاقوی خود را برای اردوغان تیز کرده است

گزارش سازمان ملل رسما وجود نسل کشی را تایید کرد

کشیش اعظم در کنار ترامپ ترکیه را ظالم خواند

مهمترین عناوین رسانه های هند

روزنامه هندو

-- وزیر امور خارجه پاکستان: هند میانجیگری طرف ثالث در مسائل دوجانبه را رد می‌کند

-- تنش‌ها بین هند و پاکستان پس از آن افزایش یافت که تروریست‌ها در ۲۲ آوریل ۲۶ نفر، عمدتاً غیرنظامی، را در پهلگام جامو و کشمیر کشتند

- دیوان عالی کشور قانون وقف ۲۰۲۵ را با نیت خیر، اما مملو از خودسری دانست

- تایلر رابینسون، مظنون به قتل چارلی کرک، به جرم قتل با سلاح سرد و ایجاد مانع در مسیر محاکمه شد

- مایکروسافت ۳۴۰ وب‌سایت مرتبط با سرویس اشتراک فیشینگ رو به رشد را توقیف کرد

- اسحاق دار، معاون نخست وزیر پاکستان، بار دیگر تأکید کرد که پاکستان همواره از حل مسالمت‌آمیز مناقشات از طریق گفت‌و‌گو حمایت کرده و معتقد است که مذاکرات بهترین راه پیش رو است مشروط بر اینکه از همه طرف‌ها صداقت و جدیت وجود داشته باشد

- نخست وزیر مودی از ترامپ برای تبریک تولدش تشکر و از تلاش آمریکا برای صلح اوکراین حمایت کرد

- فرمانده جیش محمد: خانواده مسعود اظهر در عملیات سندور هند در پاکستان «تکه تکه» شدند

- انگلیس و آمریکا به مناسبت سفر ترامپ، قرارداد فناوری ۴۲ میلیارد دلاری امضا کردند

- سناتور‌های آمریکایی خواستار اطلاعات داخلی متا در مورد ایمنی کودکان شدند

تایمز آو ایندیا

- استریمر دستینی زیر آتش انتقاد: از محکوم کردن قتل چارلی کرک خودداری می‌کند؛ ایلان ماسک واکنش نشان می‌دهد

- مودی به عنوان رهبر حزب RSS، بی‌وقفه سفر می‌کرد. در ۷۵ سالگی، آن شور و اشتیاق هنوز پابرجاست.

- دولت صحت «پیشنهاد تسلیم» مائوئیست‌ها را بررسی می‌کند

- ترامپ وارد انگلیس شد: تجارت، جنگ اوکراین و دیدار با پادشاه چارلز - دستور کار چیست؟

- نخست وزیر نارندرا مودی هفتادو پنجمین سالگرد تولد خود را با افتتاح برنامه‌های رفاهی و تبریکات رهبران جهان جشن گرفت. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا از تلاش‌های مودی برای حل مناقشه روسیه و اوکراین تقدیر کرد، در حالی که دنیس علیپوف، سفیر روسیه، از سهم او در تقویت روابط هند و روسیه قدردانی کرد. رئیس جمهور مورمو برای مودی در رهبری هند به سوی پیشرفت‌های بیشتر آرزوی موفقیت کرد.

- چگونه یک انگلیسی طرفدار هندو‌ها بزرگترین اعتراض راست افراطی انگلیس را رهبری کرد

شبکه ایندیا تودی

- متشکرم، نارندرا: شاخه زیتون ترامپ پس از هفته‌ها انتقاد از هند در مورد نفت. نخست وزیر مودی و دونالد ترامپ پس از ماه‌ها با یک تماس تلفنی گرم به مناسبت تولدشان دوباره با هم ارتباط برقرار کردند. از آخرین مکالمه آنها در ماه ژوئن، روابط هند و آمریکا به علت تعرفه‌های سنگین و انتقاد واشنگتن از دهلی نو بر سر خرید نفت روسیه، به شدت کاهش یافته است.

- در اجلاس بیش از ۴۰ کشور مسلمان در دوحه پس از حمله اسرائیل به قطر، پیشنهادی برای تشکیل ناتوی اسلامی مطرح شد. پاکستان با جدیت از تشکیل یک "گروه ویژه عربی-اسلامی" حمایت کرد و مذاکرات در مورد اتحاد نظامی به سبک ناتو را از سر گرفت. اگرچه این ائتلاف با حضور پاکستان و ترکیه اسرائیل را هدف قرار داده است، آیا این ائتلاف پیامد‌هایی برای هند دارد؟

- ۱۵ نفر در ایالت اوتاراکند پس از رگبارشدید باران جان باختند

- هند در بحبوحه تنش‌های تجاری با آمریکا، به رزمایش نظامی زاپاد روسیه و بلاروس پیوست

- تامی رابینسون، رهبر ضد مهاجرت انگلیس، موضع غافلگیرکننده‌ای در مورد هندی‌ها دارد