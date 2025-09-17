پخش زنده
مدیرکل کمیته امداد هرمزگان گفت: اردوی آموزشی آمادگی کنکور به نام کادا برای ۱۲۰ دانش آموز دختر نیازمند هرمزگانی در حال برگزاری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز خلیج فارس، حمید باسره افزود: در این دوره ۱۰ استاد از تهران با حضور در این اردوهای آموزشی ۸ روزه به دانش آموزان دختر تحت پوشش کمیته امداد آموزش میدهند.
این طرح تا ۲۸ شهریور ادامه دارد.
وی گفت: دانش اموزان شرکت کننده در این دوره آموزشی در پایههای دهم، یازدهم و دوازدهم رشتههای علوم تجربی و انسانی تحصیل میکنند.
مدیرکل کمیته امداد هرمزگان افزود: برقراری عدالت آموزشی، ارتقای سطح علمی و تحصیلی از مهمترین اهداف اجرای طرح کادا در هرمزگان است.
برای اجرای این طرح ۸۵۰ میلیون تومان هزینه شده است.
مرحلهی دوم این دوره آموزشی در آذر امسال با حضور ۲۰۰ دانش آموز دختر و پسر برگزار میشود.
۴۵ هزار دانش اموز در هرمزگان زیر پوشش کمیته امداد استان هستند.