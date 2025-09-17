پخش زنده
آیین نکوداشت هنرمندان انجمن صنفی لابراتور فیلم سینمای ایران سه شنبه ۲۵ شهریور در سالن سیفالله داد خانه سینما برگزار شد.
به گزارش خبرنگار صدا و سیما، در این مراسم از صبا کریمیان برگزیده لابراتوار فام و علی شعبانی برگزیده لابراتوار روشنا تقدیر شد.
در بخش نخست، پدرام عظیمی نایب رئیس انجمن لابراتوار ضمن قدردانی از مدیران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و خانه سینما گفت: «لابراتوار یکی از مهمترین ارکان سینماست و اگر سینما قلب باشد، لابراتوار همان رگهایی است که خون را به آن میرساند.» او با اشاره به اهمیت این حوزه افزود: «خوشبختانه در سالهای اخیر پوستاندازی مثبتی در صنف لابراتوار صورت گرفته است.»
همچنین دانش اقباشاوی دبیر کانون کارگردانان با بیان اینکه «لابراتوار نوعی جادوگری است»، خاطراتی از همکاری خود با لابراتوار در پروژههای بزرگ سینمایی همچون دوئل و اسفند نقل کرد و گفت: «تمام زحمات گروه تولید در نهایت در لابراتوار به نتیجه میرسد و این بخش از سینما اهمیت حیاتی دارد.»
در ادامه، بهنود بختطالع رئیس انجمن صنفی لابراتوار فیلم سینمای ایران، با اشاره به اهداف این انجمن تأکید کرد: «ما یک خانواده به نام خانواده سینمای ایران هستیم و باید در کنار هم برای ارتقای جایگاه لابراتوار تلاش کنیم.» او همچنین بر نقشآفرینی بانوان در این عرصه تأکید کرد و گفت: «محوریت فعالیتها باید میان آقایان و بانوان تقسیم شود.»
در پایان مراسم، میثم کریمی از موفقیت تازه لابراتوار روشنا خبر داد و اعلام کرد: «فیلم ترمیمشده باشو غریبه کوچک ساخته بهرام بیضایی در جشنواره ونیز جایزه بهترین فیلم را دریافت کرده که نشاندهنده جایگاه ارزشمند لابراتوارهای ایرانی است.»
این مراسم با حضور شخصیتهایی چون میثم زندی مدیر دفتر نظارت بر عرضه و نمایش فیلم، مسعود نجفی مدیرکل روابط عمومی سازمان سینمایی، عباس مطمئنزاده، محمدعلی حسیننژاد، بهرام دهقانی، علیرضا حسبنی، اصغر نعیمی، بهمن اردلان، محسن امیریوسفی، نازنین مفخم و جمعی از سینماگران برگزار شد