به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان کنگره بزرگ اربعین را یک دانشگاه معرفت و انسان سازی بیان کرد و گفت: ارادت مردم به ائمه اطهاراست که این کنگره را در ایران متفاوت کرده است.

محمد حمیدی با تأکید بر نقش مردم در شکل‌گیری این حرکت عظیم، افزود: آنچه اربعین را در ایران از دیگر کشورها متمایز کرده، مشارکت مستقیم و دلسوزانه مردم در تأمین هزینه‌های مالی و اجرایی آن است و این حضور خودجوش، نشانه‌ای از عشق خالصانه مردم به امام حسین(ع) و اهل‌بیت(ع) است.

وی افزود: کسانی که در این مسیر خدمت می‌کنند، به منبعی لایزال از معنویت متصل هستند که مسیر آن‌ها به سوی هدفی والا و الهی هدایت می‌شود؛ و اجر آن، تنها نزد خداوند محفوظ است.

معاون استاندار گلستان همچنین با تقدیر از همکاری و هماهنگی میان دستگاه‌های عضو ستاد اربعین استان، به‌ویژه بخش‌های اجرایی و امنیتی، خاطرنشان کرد: برگزاری موفق این رویداد بزرگ، حاصل سازمان‌دهی دقیق، همدلی میان دستگاه‌ها و تلاش بی‌وقفه تمامی دست‌اندرکاران است که شایسته قدردانی هستند.