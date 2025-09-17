تجلیل از فعالان طرح اربعین استان در گرگان
در مراسمی از فعالان طرح اربعین استان گلستان در گرگان تجلیل شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان ، معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان کنگره بزرگ اربعین را یک دانشگاه معرفت و انسان سازی بیان کرد و گفت: ارادت مردم به ائمه اطهاراست که این کنگره را در ایران متفاوت کرده است.
محمد حمیدی با تأکید بر نقش مردم در شکلگیری این حرکت عظیم، افزود: آنچه اربعین را در ایران از دیگر کشورها متمایز کرده، مشارکت مستقیم و دلسوزانه مردم در تأمین هزینههای مالی و اجرایی آن است و این حضور خودجوش، نشانهای از عشق خالصانه مردم به امام حسین(ع) و اهلبیت(ع) است.
وی افزود: کسانی که در این مسیر خدمت میکنند، به منبعی لایزال از معنویت متصل هستند که مسیر آنها به سوی هدفی والا و الهی هدایت میشود؛ و اجر آن، تنها نزد خداوند محفوظ است.
معاون استاندار گلستان همچنین با تقدیر از همکاری و هماهنگی میان دستگاههای عضو ستاد اربعین استان، بهویژه بخشهای اجرایی و امنیتی، خاطرنشان کرد: برگزاری موفق این رویداد بزرگ، حاصل سازماندهی دقیق، همدلی میان دستگاهها و تلاش بیوقفه تمامی دستاندرکاران است که شایسته قدردانی هستند.
در این مراسم با اهدای لوح سپاس از تلاشهای ارزشمند فعالان این طرح تجلیل شد.