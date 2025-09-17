وزیر دفاع پاکستان با بیان اینکه هیچ یک از اقدامات اسرائیل بدون اجازه آمریکا انجام نمی‌شود، گفت: انتظار آنی و ناگهانی از جهان اسلام غیر منطقی است، اما آنچه بدیهی است نیاز به تشکیل یک نیروی مشترک اسلامی برای دفاع از امت در مقابل جنایتکاران ضروری است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد، «خواجه آصف» وزیر دفاع پاکستان در یک گفت‌وگوی تلویزیونی با شبکه «جیو نیوز» ضمن ارزیابی نشست سران کشور‌های اسلامی در دوحه گفت: این اجلاس بی‌سابقه بود، زیرا رهبران شمار زیادی از کشور‌های اسلامی اعم از پادشاهان، روسای جمهورو نخست‌وزیران در آن حضور داشتند، با این حال انتظار واکنشی آنی و ناگهانی از جهان اسلام غیرمنطقی است، اما آنچه روی داده می‌تواند گام آغازینی برای تحرکات عملی باشد.

وی افزود: تدریجی عمل کردن منطقی است و در بلندمدت باید به فکر ایجاد یک اتحاد نظامی مبتنی بر مدل ناتو میان کشور‌های اسلامی بود؛ چنین ائتلافی نباید علیه هیچ ملتی باشد بلکه صرفاً برای دفاع جمعی شکل گیرد.

وزیر دفاع پاکستان با اشاره به پیشنهاداتی مطرح شده در نشست دوحه از جمله این که حمله به یک کشور اسلامی باید به منزله حمله به همه کشور‌های اسلامی تلقی شود، تصریح کرد: هرچند این پیشنهاد در متن نهایی اجلاس به صورت کامل نیامد، اما امکان دارد در آینده تحولاتی رخ دهد که این ایده را تقویت کند.

وی اضافه کرد: شخصاً دیدگاهی سختگیرانه در زمینه انفعال کشور‌های مسلمان در قبال اسرائیل دارم، اما از نتیجه نهایی نشست دوحه نیز نباید مأیوس شد.

وزیر دفاع پاکستان در بخش دیگری از اظهاراتش با صراحت گفت: اقدامات اسرائیل بدون رضایت آمریکا ممکن نیست و میان واشنگتن و تل‌آویو هیچ فاصله‌ای وجود ندارد.

به گفته او قدرت لابی‌های صهیونیستی در آمریکا توان آن را دارد که دولت‌ها را شکل دهد و دولت‌ها را تغییر دهد و بنابراین جهان اسلام باید واقعیت این رابطه را بپذیرد و دوستان و دشمنانش را از هم متمایز کند.

خواجه آصف در ادامه سخنان نتانیاهو مبنی بر مقایسه حمله به دوحه با اقدام آمریکا علیه القاعده گفت: اسامه بن‌لادن محصول سیاست‌های آمریکا و تولید ساختار‌های اطلاعاتی آن کشور بود نه محصول پاکستان. بنابر تحلیل او جنگ‌هایی که در منطقه شکل گرفته بیشتر بازی منافع آمریکا بوده تا منشأیی دینی یا اسلامی و وقتی هدف از بین رفتن یک عنصر اقتضا کرد، آن کشور آن را کنار گذاشت.

خواجه آصف درباره پیامد‌های نشست دوحه گفت: در میان ۵۷ کشور عضو اعراب و جهان اسلام آگاهی و نگرانی عمیقی مشاهده شد و این نگرانی در زبان بدن و اظهارات رهبران کاملاً مشهود بود.

وی اضافه کرد: تحول کامل در مواضع و اقدامات عملی نیازمند زمان است، اما این حادثه بزرگ آثار خود را در بلندمدت نشان خواهد داد.

او درباره امکان تکرار حملات یا توسعه درگیری‌ها هشدار داد که احتمال این امر وجود دارد و همه چیز به تصمیم‌گیران تل‌آویو و حمایت‌کنندگان خارجی آنها بستگی دارد.

خواجه آصف گفت: واکنش جهانی از جمله تغییرات گسترده در افکار عمومی غرب می‌تواند حتی بیش از واکنش کشور‌های مسلمان بر سرنوشت اسرائیل تأثیر بگذارد.

او به نتایج نظرسنجی‌ها اشاره کرد که نشان دهنده کاهش حمایت عمومی از سیاست‌های اسرائیل در برخی کشور‌های غربی از جمله آمریکاست.

در پایان وزیر دفاع پاکستان از ضرورت شناخت صحیح دوستان از دشمنان سخن گفت و تأکید کرد: جهان اسلام باید واقعیت‌های ژئوپلیتیک را تشخیص دهد و تلاش کند طرح‌های عملی و مشترکی برای دفاع جمعی ایجاد کند.