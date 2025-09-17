بازار برق بورس انرژی ایران میزبان دادوستد یک میلیارد و ۷۲۷ میلیون و ۳۵۳ هزار و ۴۵ کیلووات ساعت برق طی روز سه‌شنبه هفته جاری بود؛ این معاملات مجموع ارزشی معادل ۱۵ هزار و ۹۸۸ میلیارد ریال را در این بازار رقم زد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، تابلو مشتقه برق میزبان فروش ۷۰۹ میلیون و ۴۲۳ هزار کیلووات ساعت برق تولیدی در نیروگاه‌های حرارتی بزرگ مقیاس به شکل سلف بود.

همچنین از تابلو فیزیکی برق نیز ۲۷۱ میلیون کیلووات ساعت برق تولیدی در نیروگاه‌های حرارتی بزرگ مقیاس دادوستد شد.

تابلو مشتقه برق سبز نیز در این روز میزبان دادوستد ۱۳.۶ هزار کیلووات ساعت برق تولیدی در نیروگاه‌های تجدیدپذیر به شکل سلف بود؛ همچنین در این زمان ۱۴ میلیون کیلووات ساعت برق تولیدی در نیروگاه‌های تجدیدپذیر به شکل فیزیکی در تابلو فیزیکی برق سبز بورس انرژی ایران دادوستد شد.

تابلو مشتقه برق آزاد نیز در سه‌شنبه هفته جاری میزبان دادوستد ۱.۳ میلیون کیلووات ساعت برق تولیدی در نیروگاه‌های کوچک مقیاس و پراکنده با قیمتی رقابتی و آزاد به شکل سلف بود.

همچنین در این روز ۷۳۲ میلیون کیلووات ساعت برق تولیدی در نیروگاه‌های کوچک مقیاس و پراکنده با قیمتی رقابتی و آزاد در تابلو فیزیکی برق آزاد معامله شد و این معامله به ثبت مجموع ارزشی برابر ۱۲ هزار و ۷۷۱ میلیارد ریال انجامید.