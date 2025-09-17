پخش زنده
استاندار کرمانشاه: احداث پایانه صادراتی در منطقه آزاد قصرشیرین با حمایت استان و مشارکت بخش خصوصی در دستور کار قرار گرفته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، منوچهر حبیبی در نشست صندوق حمایت از بخش کشاورزی با اشاره به ظرفیتهای ویژه مرز رسمی قصرشیرین گفت: احداث پایانه صادراتی بخش کشاورزی در منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قصرشیرین با هدف تسهیل و تسریع روند صادرات، ایجاد پیوند مؤثر میان نظام تولید، شبکه توزیع و فرآیند صادرات در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: این طرح با مشارکت بخش خصوصی و صندوق سرمایهگذاری توسعه کشاورزی اجرا خواهد شد و استان بهعنوان حامی اصلی پروژه از ورود سرمایهگذاران استقبال میکند.
به گفته استاندار کرمانشاه، استقرار پایانه صادراتی در منطقه آزاد میتواند زیرساختی پایدار برای رونق صادرات و جذب سرمایهگذاران داخلی و خارجی باشد.