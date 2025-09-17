همزمان با بازگشایی مدارس، شهر یزد به کلاس بزرگ آموزش ایمنی و فرهنگ ترافیک دانش‌آموزان تبدیل می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد ، رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد گفت: اداره آموزش شهروندی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد همزمان با بازگشایی مدارس، مهرماه امسال شهر را به کلاس بزرگ آموزش ایمنی و فرهنگ ترافیک دانش‌آموزان تبدیل کرده و مجموعه‌ای از برنامه‌های آموزشی و میدانی را در سطح شهر به اجرا گذاشته است.

مصطفی زارع زاده با اشاره به اهمیت ایمنی دانش‌آموزان در ایام آغاز سال تحصیلی گفت: با شروع مدارس، اداره آموزش شهروندی برنامه‌های متنوعی را در حوزه ایمنی و ترافیک اجرا کرده تا مسیر خانه تا مدرسه برای دانش‌آموزان ایمن‌تر و با آگاهی همراه باشد.

وی با بیان اینکه آغاز مهرماه فرصتی برای یادآوری مسئولیت‌های اجتماعی در سطح شهر است، افزود: فضاسازی شهری متناسب با بازگشایی مدارس، اجرای تئاتر و پرفرمنس خیابانی با موضوع ایمنی عبور و مرور، نصب ۲۰ کات‌استند آموزشی با طرح‌های دانش‌آموزی در چهارراه‌های پرتردد و طراحی و نصب تابلو‌های ترافیکی با پیام‌های آموزشی بخشی از این اقدامات است که با هدف جلب توجه رانندگان، والدین و دانش‌آموزان به ضرورت رعایت نکات ایمنی برنامه‌ریزی شده است.

رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد در پایان خاطرنشان کرد: آموزش شهروندی و ارتقای فرهنگ ترافیک از پایه‌های اساسی توسعه پایدار شهری است و شهرداری یزد تلاش می‌کند با اجرای چنین برنامه‌هایی، شهر را به محیطی امن‌تر، آگاه‌تر و مسئولانه‌تر برای دانش‌آموزان و خانواده‌ها تبدیل کند.