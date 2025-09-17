رونمایی از تابلوی اسامی شهدا در ۳ شهرستان کهگیلویه و بویراحمد
آیین رونمایی از تابلوی اسامی شهدا در شهرستان های بویراحمد، گچساران و کهگیلویه در هفته دفاع مقدس برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت استان در نشست کمیته ایثارگری به مناسبت هفته دفاع مقدس اظهار داشت: هفته دفاع مقدس از ۳۱ شهریور تا ۷ مهرماه با شعار «ما فاتحان قلهایم» برگزار خواهد شد.
سرهنگ پاسدار سلمان خواست خدایی افزود: دستورالعمل برنامههای این هفته به همه دستگاههای ذیربط ابلاغ شده و انتظار میرود با همکاری همه نهادهای لشکری و کشوری، برنامههایی در خور شأن دفاع مقدس اجرا شود.
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس عنوان کرد: استان کهگیلویه و بویراحمد با تقدیم دو هزار شهید گلگون کفن، نقش بی بدیلی در دوران دفاع مقدس ایفا کرده است.
سرهنگ خواست خدایی خاطرنشان کرد رونمایی از تابلوی اسامی شهدای استان در سه شهرستان اصلی، رونمایی از دو بازی رایانهای با محوریت عملیات والفجر ۸ و همچنین رونمایی از دانشنامه دفاع مقدس استان از جمله برنامههای پیش بینی شده برنامههای هفته دفاع مقدس میباشد.
وی ابراز داشت: باید از ظرفیتهای موجود برای حل مشکلات جامعه ایثارگری به ویژه در زمینه اشتغال و رفاه استفاده شود.
سرهنگ خواست خدایی گفت: استان کهگیلویه و بویراحمد در دولت و مجلس از موقعیت مناسبی برخوردار است و باید با همدلی و انسجام از این فرصت برای رفع این مشکل استفاده شود.
وی به موزه دفاع مقدس و مقاومت استان اشاره کرد و ادامه داد: موزه دفاع مقدس استان با کمبود اعتبار مواجه است و علی رغم دستورات استاندار، تاکنون اعتبار لازم برای این پروژه فرهنگی تأمین نشده است.
وی خاطرنشان کرد: از مجموع اعتبار پیش بینی شده برای امور فرهنگی در استان، سهم موزه دفاع مقدس بسیار ناچیز بوده است.