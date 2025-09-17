در آستانه فرارسیدن سالتحصلی جدید، تعداد ۱۸۰۰ کیف و لوازم التحریر به دانش آموزان بی بضاعت در قالب پویش همکلاسی مهربان به همت سازمان بسیج دانش آموزی سپاه حضرت عباس(ع) استان اردبیل توزیع شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاردبیل معاون هماهنگ‌کننده سپاه حضرت عباس (ع) استان اردبیل گفت: بیش از ۱۲ هزار بسته نوشت‌افزار در قالب پویش «هم‌کلاسی مهربان» بین دانش‌آموزان نیازمند این استان توزیع شد.

سرهنگ جهان‌بخش عطایی، در مراسم پویش هم‌کلاسی مهربان (ایران عاشورایی)، اظهار کرد: در راستای اجرای پویش «هم‌کلاسی مهربان» که از نیمه دوم شهریورماه توسط سپاه حضرت عباس (ع) استان و با مشارکت سازمان بسیج سازندگی، ادارات خیرین و نهادهای مرتبط کلید خورد، یازده هزار بسته کیف و لوازم‌التحریر آماده و در اختیار دانش‌آموزان نیازمند سراسر استان قرار گرفت.

وی با تقدیر از زحمات تمامی عوامل این طرح افزود: امروز نیز باهمت اداره کل آموزش‌وپرورش و سازمان بسیج دانش‌آموزی استان، تعداد یک هزار و هشتصد بسته دیگر تهیه شده و ان‌شاءالله در اختیار این عزیزان قرار خواهد گرفت.

در ادامه؛ محمود وهاب‌زاده، مسئول بسیج دانش‌آموزی سپاه حضرت عباس (ع) استان اردبیل نیز با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری بر ضرورت خدمت‌رسانی به نیازمندان، به‌ویژه دانش‌آموزان، اظهار کرد: این اقدام در راستای اجرای اسناد بالادستی از جمله سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش و سند اطلاعی بسیج انجام شده است.

وی یادآور شد: سازمان بسیج دانش‌آموزی استان از نیمه دوم شهریورماه، اقدام به توزیع یازده هزار بسته متشکل از کیف و لوازم‌التحریر در میان دانش‌آموزان نیازمند مناطق محروم استان نموده و امروز نیز شاهد توزیع یک هزار و هشتصد بسته دیگر در قالب این پویش هستیم.