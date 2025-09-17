به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی محمد امیدفر درباره احتمال طغیان رودخانه‌های فصلی، جاری شدن روان‌آب و بروز مخاطراتی همچون آبگرفتگی معابر و بارش تگرگ هشدار داد و اظهار کرد: با توجه به تحلیل نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، فعالیت سامانه بارشی ادامه خواهد داشت و این شرایط جوی، به‌ویژه در مناطق شمالی و شرقی استان از جمله منطقه ارسباران، موجب افزایش احتمال طغیان رودخانه‌های فصلی، سیلابی شدن مسیل‌ها و جاری شدن روان‌آب خواهد شد.

وی با اشاره به صدور هشدار سطح زرد از سوی هواشناسی آذربایجان شرقی گفت: آبگرفتگی معابر، وقوع رعد و برق، لغزندگی سطح جاده‌ها و در برخی نواحی مستعد، احتمال بارش تگرگ از جمله مخاطرات پیش‌بینی‌شده برای این مدت است.