پویش مردمی نذر قلم با هدف حمایت از دانش‌آموزان نیازمند و ارتقای عدالت آموزشی در آستانه سال تحصیلی جدید فعالیت خود را آغاز کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، این پویش که با استقبال گسترده مردم و خیران نیک‌اندیش همراه شده، گامی مهم در مسیر کاهش محرومیت تحصیلی در مناطق کم‌برخوردار کشور به شمار می‌آید.

از جمله اهداف اصلی این پویش، جلوگیری از بازماندن دانش‌آموزان از تحصیل، تحقق عدالت تربیتی در مناطق محروم و همچنین ارتقای کیفیت آموزشی از طریق تأمین ابزار‌های پایه آموزشی برای دانش‌آموزان اعلام شده است.

بر اساس اعلام دبیرخانه پویش، تاکنون یک میلیون و ۳۹۷ هزار و ۸۹۱ بسته لوازم‌التحریر در قالب این طرح در سراسر کشور تهیه و در میان دانش‌آموزان نیازمند توزیع شده است.

این بسته‌ها شامل اقلامی، چون دفتر، خودکار، مداد، کیف و سایر ملزومات آموزشی ضروری برای شروع سال تحصیلی جدید است.

خیران، نهاد‌های مردمی، فرهنگیان، هنرمندان و فعالان اجتماعی با مشارکت در این طرح، در تلاش‌اند تا هیچ دانش‌آموزی به دلیل نداشتن لوازم‌التحریر از تحصیل بازنماند. این حرکت ملی، نمادی از همبستگی و مسئولیت اجتماعی در قبال آینده‌سازان کشور است.

پویش نذر قلم تا پایان مهر ادامه خواهد داشت و علاقه‌مندان می‌توانند از طریق درگاه‌های رسمی اعلام‌شده یا مراکز جمع‌آوری کمک‌ها در سطح مدارس، مساجد، و مراکز فرهنگی، در این اقدام خداپسندانه سهیم شوند.