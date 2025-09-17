استاندار سیستان و بلوچستان در بیست‌ودومین کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و پاکستان در تهران، بسته‌ای از پیشنهادات راهبردی برای تقویت تجارت، امنیت مرزی و توسعه همکاری‌های منطقه‌ای ارائه کرد و مرز‌ها را محور توسعه و امنیت دو کشور دانست.

مرزها، محور توسعه و امنیت ایران و پاکستان

مرزها، محور توسعه و امنیت ایران و پاکستان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، منصور بیجار در این نشست تجاری مشترک بر تقویت بازارچه‌های مرزی، توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، فعال‌سازی مرز کوهک به عنوان چهارمین مرز رسمی بین دو کشور تأکید کرد.

وی با بیان اینکه رئیس جمهور اسلامی ایران برخی اختیارات خود را جهت شتاب بخشی به اجرای سیاست‌های دولت به استانداران تفویض کرده است؛ خواستار تفویض اختیارات دولت پاکستان به مسئولان ایالت‌های پاکستان شد تا همکاری‌های مشترک با سرعت و اثرگذاری بیشتری انجام شود.

استاندار سیستان و بلوچستان بر اهمیت گسترش همکاری‌های مرزی در چارچوب سازمان همکاری‌های اقتصادی اکو (ECO) نیز تأکید کرد و ادامه داد: مرز‌ها می‌توانند به نقطه اتصال اقتصادی و امنیتی منطقه تبدیل شوند و ایران و پاکستان ظرفیت‌های زیادی برای همکاری‌های اقتصادی و تجاری در چارچوب اکو دارند.

بیجار همچنین به توافقات انجام شده در سفر اخیر رییس جمهوری اسلامی ایران به پاکستان برای رسیدن حجم مبادلات به ۱۰میلیارد دلار اشاره کرد و گفت: همه امکانات در مرز‌های رسمی و بازارچه‌های مرزی برای تحقق این مهم فراهم است.

وی در پایان از فراهم آوری مقدمات برقراری خط کشتیرانی چابهار به کویته و گوادر و نیز برقراری پرواز بین فرودگاه زاهدان - کویته و فرودگاه چابهار یه کراچی خبر داد و ابراز امیدواری کرد با برقراری این خطوط حمل و نقلی روابط دو کشور در همه بخش‌ها تقویت و توسعه می‌یابد

هدف‌گذاری ۱۰ میلیارد دلاری تجارت دوجانبه، توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و همکاری‌های ترانزیتی، تقویت همکاری‌ها در کشاورزی، انرژی و ارتباطات و تأکید بر توسعه بازارچه‌های مرزی و همکاری‌های فرهنگی از مهمترین محور‌های گفت‌و‌گو در بیست و دومین کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و پاکستان است.