اسرا زندی، بانوی هندبالیست کردستانی با دعوت سرمربی تیم ملی به مرحله سوم اردوی آمادگی ملی پوشان بزرگسال کشور فراخوانده شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، سومین مرحله اردوی آماده سازی تیم ملی بانوان رده سنی بزرگسالان کشورمان برای حضور موفق در مسابقات قهرمانی زنان جهان از ۲۴ شهریور به میزبانی تهران و در سالن هندبال مجموعه ورزشی انقلاب این شهر آغاز شد و تا پایان شهریور ماه ادامه خواهد داشت.

«آنا کریستیانا سیائور» سرمربی جدید تیم ملی هندبال بانوان ایران از کشور پرتغال ۲۶ بازیکن منتخب کشورمان را به مرحله سوم اردو فراخوانده است.

اسرا زندی هندبالیست شایسته و صاحب عنوان کردستانی نیز به این مرحله از اردوی ملی پوشان دعوت شده است.

بیست و هفتمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی بانوان جهان ۶ تا ۲۳ آذرماه امسال به میزبانی مشترک دو کشور آلمان و هلند برگزار می‌شود و تیم ملی هندبال بانوان کشورمان در گروه B با تیم‌های مجارستان، سوییس و سنگال همگروه است.