بزرگترین اتحادیه معلمان مدارس ابتدایی فرانسه موسوم به FSU-Snuipp پیش ‌بینی کرد یک سوم معلمان مدارس ابتدایی (مهد کودک‌ ها و مدارس ابتدایی) روز پنجشنبه به عنوان بخشی از جنبش ملی اعتراض به اقدامات بودجه ‌ای اعلام شده در تابستان امسال اعتصاب کنند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خبرگزاری فرانسه از پاریس، اورلی گانیه Aurélie Gagnier دبیر کل و سخنگوی اتحادیه معلمان مدارس ابتدایی فرانسه اعلام کرد آمار اولیه ما از اعتصاب یک سوم معلمان مدارس ابتدایی دولتی حکایت دارد.

چند اتحادیه صنفی CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, Unsa, FSU و Solidaires خواستار اعتصاب و برگزاری تظاهرات در روز پنجشنبه در اعتراض به تدابیر بودجه ای شدند که این اتحادیه ها آن را "بی رحمانه" توصیف می کنند و اینکه نخست وزیر جدید هنوز مخالفت خود را با این تدابیر اعلام نکرده است.

اتحادیه اصلی معلمان مدارس ابتدایی فرانسه روز سه شنبه در بیانیه ای اعلام کرد "مدارس دولتی به منابع بودجه ای واقعی نیاز دارند".

بر اساس یک نظرسنجی درباره بازگشایی مدارس که از سوی این اتحادیه انجام شد، از ۶۰۶۳ مدرسه ‌ای که در این نظرسنجی شرکت کردند، حدود ۳۰۰۰ کلاس برای سال تحصیلی معلم نداشتند.

در بیانیه این اتحادیه آمده است که بیش از هشتاد درصد از موسسات آموزشی همچنین گزارش داده ‌اند که دست کم یک کلاس با بیش از ۲۲ دانش‌آموز دارند و پنجاه و هفت درصد دست کم یک دانش‌آموز معلول بدون همراه دارند.

آمار وزارت آموزش ملی فرانسه در روز چهارشنبه هفته گذشته از اعتصاب شش درصد معلمان به عنوان بخشی از جنبش شهروندی "همه چیز را مسدود کنید" حکایت داشت که تقریباً به مدارس دوره متوسطه محدود می شد چون تعداد زیادی از مدارس در روز چهارشنبه تعطیل بودند.