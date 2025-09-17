به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، در این پیام آمده است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

قهرمانی مقتدرانه تیم ملی کشتی آزاد جمهوری اسلامی ایران در مسابقه‌های جهانی کرواسی، بار دیگر غرور ملی را در دل مردم ایران زنده ساخت و نام کشورمان را در بلندای افتخار جهان طنین‌انداز کرد.

بی‌تردید حضور مؤثر و درخشان فرزند شایسته کرمانشاه، آقای احسان امینی، از مربیان تیم ملی، در کنار تدبیر و تلاش کم‌نظیر سرمربی، کادر فنی و قهرمانان پرتوان و بااخلاق، سهم موثری در این موفقیت ماندگار دارد.

اینجانب این دستاورد ارزشمند را به اعضای تیم ملی، سرمربی و کادر فنی، مسئولان فدراسیون و به‌ویژه به ملت بزرگ ایران و مردم شریف استان کرمانشاه تبریک می‌گویم و از زحمات و همت والای آقای امینی صمیمانه قدردانی می‌کنم.

امید است در پرتو الطاف الهی، همچنان شاهد اعتلای پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران در میادین جهانی باشیم.

منوچهر حبیبی

استاندار کرمانشاه