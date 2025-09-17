پخش زنده
برنامه فصل جدید لیگ دسته دوم مشخص شد و تیمهای فارسی رقیبان خود را شناختند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، بر اساس قرعهکشی لیگ دسته دوم، تیم برق شیراز در گروه یک این رقابتها قرار دارد و در نخستین هفته رقابتها به زاهدان سفر خواهد کرد تا به مصاف استقلال سیستان و بلوچستان برود؛ این تیم در هفته دوم نیز در خانه میزبان شهرداری ماهشهر خواهد بود.
تیمهای گروه یک شامل شهید قندی یزد، شهرداری آستارا، شاهین تهران، فولاد هرمزگان، شهرداری ماهشهر، برق شیراز، سپیدرود رشت، کیا تهران، پترو پالایش شازند، فولاد نوین اهواز، پاد یاب خلخال، ملوان بوشهر، رخش تبریز و استقلال سیستان و بلوچستان میشوند.
در گروه دوم نیز دو نماینده استان فارس حضور دارند که تیمهای این گروه شهر راز شیراز، نفت مسجدسلیمان، شاهین بندر عامری، ستارگان آبیپوش زیدون، چوکا تالش، شهرداری بندرعباس، آرکا البرز، ایرانجوان بوشهر، اسپاد الوند، پاس همدان، سپاهان نوین اصفهان، ستارگان سرخ آسیا، شایان دیزل فارس و آسمان گلستان هستند.
در پایان این رقابتها، تیمهای اول هر گروه به صورت مستقیم به لیگ دسته یک صعود خواهند کرد؛ سومین سهمیه صعود نیز از طریق رقابتهای حذفی (پلیآف) بین تیمهای دوم گروهها مشخص میشود.
در این دوره از مسابقات، ۲۸ تیم در ۲ گروه ۱۴ تیمی حضور دارند که به صورت رفت و برگشت با یکدیگر رقابت خواهند کرد.
برنامه رقابتهای لیگ دسته دوم کشور از هفتم مهرماه آغاز خواهد شد.