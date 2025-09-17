پخش زنده
مسابقات امدادی آتشنشانان کشور با حضور ۵۰ ورزشکار منتخب به میزبانی همدان در ورزشگاه شهدای قدس آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، سرپرست انجمن ورزشی آتش نشانان و امدادگران کشور بیان کرد: شاخصهای رقابتی براساس استانداردهای جهانی طراحی و تعیین شده و شرکت کنندگان در بالاترین کلاس مسابقهای با هم رقابت دارند.
اکبر کریمی نیک افزود: این مسابقات در ۲ بخش انفرادی و تیمی پیگیری میشود که در بخش تیمی ۱۰ استان از نقاط مختلف کشور حضور دارند.
وی بیان کرد: رقابت دو و عبور از موانع جزو آیتمهای طراحی شده برای این دوره از مسابقات است و ۱۳ داور و عوامل اجرایی نظارت بر این رویداد را برعهده دارند.
کریمی نیک با اشاره به اینکه توسعه ورزش در بین آتش نشانان و امدادگران جزو سیاستهای اصلی فدراسیون ورزشهای همگانی کشور است، افزود: در تلاش هستیم تا رویدادهای ورزشی آتشنشانان کشور را گسترش بدهیم و معتقدیم این مسابقات سطح آمادگی فرشتگان نجات را مورد ارزیابی قرار میدهد و انگیزه رقابتی خوبی را بین آنان ایجاد میکند.