وزیر صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران امروز در سومین روز سفر کاری خود وارد استان هرات افغانستان شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل؛ «سید محمد اتابک» وزیر صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران و هیئت همراه وی امروز در فرودگاه «خواجه عبدالله انصاری» مورد استقبال مسئولان دولتی و بخش خصوصی استان هرات قرار گرفت.

در این سفر آقای اتابک با مولوی «اسلام جار» استاندار هرات درباره موضوعات مختلف دیدار و گفت‌و‌گو می‌کند.

همچنین نشست رو در روی هیئت صنعتی و معدنی همراه آقای اتابک با فعالان اقتصادی هرات و بازدید از راه آهن خواف – هرات و ایستگاه روزنک و نیز معادن استان هرات از دیگر برنامه‌های وزیر صمت است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت روز دوشنبه در صدر یک هیئت بلندپایه اقتصادی وارد کابل شد و پس از دیدار و مذاکره با مسئولان بلندپایه افغانستان در کابل، امروز سومین و آخرین روز کاری خود را در هرات سپری می‌کند.