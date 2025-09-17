پخش زنده
هزار و ۱۲۵ تن خوراک آبزیان تولید شده در سبزوار، از ابتدای امسال تاکنون، به چهار کشور منطقه صادر شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس شبکه دامپزشکی سبزوار افزود: بر اساس این آمار، ۳۰ پارت خوراک کپور به عراق، یک پارت خوراک کپور به ازبکستان، ۱۲ پارت خوراک قزلآلا و یک پارت خوراک کپور به تاجیکستان و همچنین یک پارت خوراک کپور به افغانستان ارسال شده است.
دکتر براتالله زیدآبادی افزود: کیفیت بالا و رعایت استانداردهای بهداشتی در فرآیند تولید خوراک آبزیان موجب افزایش استقبال کشورهای همسایه از محصولات سبزوار شده است.
وی ادامه داد: این سطح از صادرات علاوه بر ارزآوری، نقش مهمی در تقویت زنجیره تولید، اشتغالزایی و رونق اقتصادی منطقه ایفا میکند.