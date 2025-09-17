ارتقاء فرهنگ ترافیک و بهبود زیرساخت‌ها پیش‌شرط کاهش تصادفات و حوادث ناگوار جاده‌ای است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ افزایش سفر‌ها احتمال وقوع تصادفات و حوادث جاده‌ای را به دنبال دارد، به طوری که اخبار و تصاویر دلخراشی از تصادفات را در رسانه‌ها مشاهده می‌کنیم و هر سال این آمار رو به افزایش است.

آماری که کاهش آن، نیازمند ارتقاء فرهنگ ترافیک و بهبود زیرساخت‌ها بوده و نیازمند اقدامات دو سویه دستگاه‌های اجرایی و مردم است.

جاده‌های استان مرکزی هم به واسطه موقعیت جغرافیایی و قرار گرفتن در محور مواصلاتی شرق به غرب و شمال به جنوب، سهم قابل توجهی از آمار حوادث و تصادفات جاده‌ای را به خود اختصاص داده است.

تمهید نهاد‌های متولی برای کاهش تصادفات

رئیس پلیس راه استان مرکزی با اشاره به افزایش تردد‌ها در روز‌های پایانی تابستان گفت: با افزایش تردد‌ها در جاده‌ها از جمله مسیر‌های استان خطر وقوع تصادفات افزایش می‌یابد.

سرهنگ آشوری یکی از طرح‌های مهم پلیس راهور در طول سال را طرح تابستانی دانست و افزود: این طرح به دلیل حجم بالای سفر‌ها و مناسبت‌های مختلف در این فصل اجرا می‌شود.

او ادامه داد: فصل تابستان به خصوص شهریور پرتصادف‌ترین و در نتیجه پرتلفات‌ترین ماه سال است؛ به همین دلیل از مردم درخواست داریم تا با مدیریتِ زمان سفر و سرعت، رانندگی ایمنی داشته باشند.

کاهش ریسک تصادفات با ایمن‌سازی جاده‌ها

رئیس سازمان راهداری و حمل‌ و نقل جاده‌ای استان مرکزی از رفع ۲۹ نقطه حادثه‌خیز در محور‌های مواصلاتی استان خبر داد و گفت: عملیات اجرایی برای رفع هفت نقطه باقی مانده نیز پیشرفت ۶۰ درصدی دارد.

محسن‌زاده با اشاره به آمادگی ۳۵ راهدارخانه استان مرکزی افزود: اجرای ۷۰۰ کیلومتر خط کشی، لکه گیری مسیر‌ها و حضور گشت‌های راهداری در طول مسیری قسمتی از اقدامات اجرایی است.

او ادامه داد: با تدابیر ساده مثل بستن کمربند ایمنی، توجه به علائم و تابلو‌های رانندگی و رعایت سرعت می‌توانیم سفر خوشی را برای خود و مردم رقم بزنیم.