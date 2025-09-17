به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، براساس گزارش مرکز لرزه‌نگاری کشوری، این زمین‌لرزه در ساعت ۲۳:۲۵ دقیقه و ۵۴ ثانیه سه‌شنبه شب در عمق ۱۰ کیلومتری زمین رخ داده است.

مختصات جغرافیایی کانون زلزله ۴۹.۱۸ طول شرقی و ۳۱.۵۷ عرض شمالی ثبت شده و نزدیک‌ترین شهر‌ها به کانون زمین‌لرزه، ملاثانی در ۲۸ کیلومتری، ویس در ۳۰ کیلومتری و هفتگل در ۳۵ کیلومتری اعلام شده‌اند.

همچنین این زمین‌لرزه در فاصله ۵۵ کیلومتری اهواز، مرکز استان خوزستان، و ۱۷۹ کیلومتری شهرکرد به ثبت رسیده است.

با توجه به شدت نسبتاً پایین زمین‌لرزه، تاکنون گزارشی از خسارات جانی و مالی مخابره نشده است، اما تیم‌های ارزیابی در حال بررسی دقیق‌تر شرایط هستند.