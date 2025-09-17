رییس پلیس راهور گیلان گفت: در همایش «کلاهی برای زندگی» که با هدف ارتقاء فرهنگ ترافیک در شهرستان تالش برگزار شد، به ۱۴۰ موتوسوار کلاه ایمنی اهدا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ سرهنگ فتح‌اله نصیریان گفت: همایش کلاهی برای زندگی با هدف ارتقاء فرهنگ ترافیک، پیشگیری از قانون‌گریزی و تشویق موتورسواری برای استفاده از این کلاه برای حفاظت از جانشان در تالش برگزار شد.

وی با بیان اینکه طبق آمار ارائه شده ۶۷ درصد تصادفات منجر به فوت در استان مربوط به موتورسیکلت سواران است، افزود: ۳۸ درصد فوت شدگان در شهرستان تالش را افراد ۱۴ تا ۱۸ ساله تشکیل می‌دهند که دلیل فوت بیشتر از نیمی از آن‌ها، آسیب دیدگی شدید از ناحیه سر و گردن به دلیل استفاده نکردن از کلاه ایمنی گزارش شده است.

سرهنگ فتح‌اله نصیریان با تاکید بر اینکه برگزاری این همایش‌ها می‌تواند نقش موثری در فرهنگ‌سازی برای استفاده از کلاه ایمنی داشته باشد، گفت: استفاده از کلاه ایمنی ساده‌ترین، راحت‌ترین و ارزان‌ترین وسیله برای نجات جان موتورسواران است.

رییس پلیس راهور گیلان گفت: در این همایش، به ۱۴۰ موتورسوار کلاه ایمنی اهدا شد.