سرکلانتردوم پلیس پیشگیری تهران بزرگ گفت: زورگیرانی که با سلاح گرم و قمه اقدام به زورگیری از دو نفر درمحله چیتگر کرده بودند، بازداشت شدند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، سرهنگ محمد افشار، سرکلانتر دوم پلیس پیشگیری تهران بزرگ، از بازداشت زورگیران مسلح در محدوده کلانتری چیتگر خبر داد و در تشریح جزئیات این پرونده اظهار کرد: ساعت ۶ صبح روز گذشته گزارشی از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره زورگیری در محدوده کلانتری چیتگر به پلیس واصل شد که بلافاصله طرح مهار در منطقه به اجرا درآمد.

سرهنگ افشار افزود: با حضور مأموران کلانتری چیتگر در انتهای بلوار اردستانی، به متهمان دستور ایست داده شد، اما آنان توجهی نکردند که در ادامه مأموران طبق قانون به‌کارگیری سلاح اقدام به شلیک کردند.

به گفته وی، در بازرسی از متهمان، دو دستگاه تلفن همراه و دو عدد سوئیچ متعلق به مالباختگان کشف و ضبط شد. همچنین یک قبضه کلت کمری، دو قبضه شمشیر، دو تیغه خشاب و چند فقره چک (که نشان دهنده شرخری آنها است) نیز از مخفیگاه متهمان به دست آمد.

سرهنگ افشار تصریح کرد: در این عملیات، متهمان در کمتر از ۷ دقیقه بازداشت و برای ادامه مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شدند.