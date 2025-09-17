پخش زنده
رقابتهای والیبال قهرمانی مردان جهان ۲۰۲۵ در فیلیپین روزبهروز بیشتر نشان میدهد که هیچ دیداری قابل پیشبینی نیست.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، روز گذشته اتفاقاتی رقم خورد که بسیاری از کارشناسان را شگفتزده کرد؛ فیلیپین میزبان در دیداری پرهیجان توانست مصر را شکست دهد، فنلاند با نمایشی جسورانه مقابل فرانسه به برتری رسید و ایتالیای پرافتخار نیز نتیجه را به بلژیک واگذار کرد. این نتایج بار دیگر ثابت کرد که در قهرمانی جهان، هیچ تیمی در امان نیست و همین حالا برخی از تیمهای بزرگ و مدعی جهان در آستانه حذف قرار دارند.
این شرایط باعث شده تا مربیان تیمهای مطرح، با جدیت بیشتری به بازیکنان خود تأکید کنند که در چنین رقابتی، احترام به تمام رقبا ضروری است و هیچ تیمی را نباید دستکم گرفت.
روبرتو پیاتزا، سرمربی تیم ملی ایران، نیز بارها این موضوع را به شاگردانش گوشزد کرده و از آنها خواسته است در هر مسابقه با حداکثر تمرکز و قدرت وارد زمین شوند.
قهرمانی جهان از سال ۱۹۴۹ تاکنون همواره صحنه شگفتیها بوده و تیمهایی، چون برزیل، لهستان و ایتالیا و… سابقه قهرمانی در این رقابتها را دارند. در این بین، حذفهای غیرمنتظره قدرتهای بزرگ نیز بخشی جداییناپذیر از تاریخ این رقابتها بوده است.
والیبال ایران که برای هشتمین بار در این رقابتها حضور یافته، بهترین نتیجهاش را در سال ۲۰۱۴ با کسب مقام ششمی به دست آورد. شاگردان پیاتزا در گام نخست برابر مصر شکست خوردند و در دومین مسابقه توانستند نمایش قابل قبولی داشته باشند و مقابل تونس به پیروزی برسند و حالا امیدوارند با پیروزی در بازی آخر مقابل فیلیپین میزبان جواز حضور در مرحله بعدی مسابقات را به دست بیاورند.
کارشناسان معتقدند روزهای آینده نیز پر از شگفتی خواهد بود و شاید باز هم شاهد کنار رفتن تیمهای مدعی باشیم؛ موضوعی که قهرمانی جهان ۲۰۲۵ را بیش از همیشه به تورنمنت شگفتیها تبدیل کرده است.