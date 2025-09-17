پخش زنده
امروز: -
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: از لحاظ دمایی تا فردا افزایش دمای بیشینه پیش بینی و از جمعه با افزایش رطوبت منطقه، کاهش نسبی دما مورد انتظار است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مجتبی حمزه نژاد، گفت: امروز بعدازظهر، افزایش بادهای جنوب غربی برروی مناطق دریایی استان پیش بینی میشود.
او افزود: بعدازظهر و اوایل شب افزایش بادهای جنوب غربی سبب تلاطم دریا میشود و در ارتفاعات استان رشد ابر، رگبار پراکنده باران و رعد و برق گاه تگرگ، تندباد لحظهای و سیلابی شدن مسیلها احتمال خواهد داشت و توصیه میشود از قرارگیری در مجاورت و بستر رودخانههای فصلی و صعود به ارتفاعات خودداری شود.
حمزه نژاد، گفت: در مناطقی که شرایط بارشی فراهم نباشد، بروز گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا دور از انتظار نیست.
او افزود: دریا بعدازظهر در محدوده دریایی استان به ویژه تنگه هرمز با افزایش بادهای جنوب غربی، متلاطم پیش بینی و توصیه میشود تمهیدات لازم برای تردد ایمن شناورها به ویژه شناورهای سبک، صیادی وتفریحی در نظر گرفته شود.
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: فردا شرایط جوی و دریایی آرامی برقرار خواهد بود و از جمعه تا اوایل هفته آینده افزایش بادهای جنوب شرقی در دریای عمان و تنگه هرمز مورد انتظار است.