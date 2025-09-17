مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان‌ شرقی از برگزاری محافل ادبی شعر و موسیقی در استان به مناسبت فرا رسیدن روز ملی شعر و ادب فارسی و بزرگداشت مقام استاد شهریار خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی نعمت‌اله پایان با اشاره به جایگاه بی‌بدیل استاد شهریار در فرهنگ و ادب ایران‌زمین، گفت: این محافل با حضور اندیشمندان، شاعران و علاقه‌مندان به شعر و هنر در نقاط مختلف استان برگزار می‌شود تا بار دیگر یاد و نام این قله رفیع شعر و ادب فارسی و ترکی گرامی داشته شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ادامه داد: شهرستان اهر روز چهارشنبه ۲۶ شهریور میزبان ویژه‌برنامه ادبی در اداره فرهنگ و ارشاد خواهد بود. در همان روز، در شهرستان جلفا محفل ادبی شعر و موسیقی با حضور شاعران محلی و هنرمندان موسیقی سنتی برپا می‌شود.

پایان با اشاره به دیگر شهرستان‌های میزبان این برنامه‌ها خاطرنشان کرد: در سراب، محفل شعر و موسیقی با حضور اهالی فرهنگ و هنر برپا خواهد شد؛ همچنین در شهرستان شبستر، از روز دوشنبه ۲۵ شهریور ویژه‌برنامه‌ای با محوریت تحلیل شخصیت ادبی و معنوی استاد شهریار، همراه با شعرخوانی شاعران محلی آغاز شده است.

وی ادامه داد: بستان‌آباد نیز در روز ۲۶ شهریور میزبان این محافل خواهد بود و شهر‌های مرند و میانه در ۲۷ شهریور و شهرستان کلیبر در ۲۹ شهریور پذیرای اهالی فرهنگ، ادب و موسیقی خواهد شد.

نشست علمی کنگره بزرگداشت شهریار امروز چهارشنبه ۲۶ شهریور در دانشکده ادبیات دانشگاه تبریز آغاز می‌شود و تالار وحدت دانشگاه تبریز هم از ساعت ۱۶.۳۰ میزبان همایش حیدربابایه سلام خواهد بود و همچنین آیین اختتامیه همایش روز پنجشنبه ۲۷ شهریور از ساعت ۱۶.۳۰ در مرکز همایش‌های بین‌المللی خاوران برگزار می‌شود.

روز بیست و هفتم شهریور ماه، سالروز درگذشت استاد محمدحسین شهریار با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی، روز ملی شعر و ادب فارسی نامیده شده است.