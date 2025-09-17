به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، مدیرکل کمیته امداد استان سمنان با بیان اینکه جشن عاطفه ها تا پایان مهر ماه ادامه دارد گفت : در این مدت پایگاه‌های جمع‌آوری کمک های مردم به دانش آموزان نیازمند در میادین و معابر اصلی شهر و میعادگاه‌های نمازجمعه برپاست

محمدحسین ذوالفقاری افزود: در هفته نخست آغاز سال تحصیلی جدید هم زنگ جشن عاطفه‌ها هم در مدارس نواخته می شود.

شهروندان برای شرکت در جشن عاطفه‌ها می توانند به دفاتر ۱۱ گانه کمیته امداد و ۱۶۰ مرکز نیکوکاری استان سمنان مراجعه کنند .

شماره کارت ۶۰۳۷-۹۹۷۹-۵۰۰۳-۰۴۳۸ و لینک «سما» sama.emdad.ir هم برای دریافت کمک‌های مردمی در نظر گرفته شده است.