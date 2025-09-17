پخش زنده
نماینده مردم شاهین دژ و تکاب در مجلس شورای اسلامی گفت: طلاب بعنوان سربازان خط مقدم جبهه فرهنگی انقلاب باید معارف اهلبیت (ع) را با الگوسازی عملی، در جامعه نهادینه کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ حجت الاسلام میرزایی نماینده مردم شاهین دژ و تکاب در مجلس شورای اسلامی در مراسم آغاز سال تحصیلی حوزههای علمیه که در حوزه علمیه امام محمد باقر (ع) شاهین دژ برگزار شد با بیان اینکه طلاب سربازان خط مقدم جبهه فرهنگی انقلاب هستند، گفت: وظیفه داریم معارف اهلبیت (ع) را بهصورت دقیق و عالمانه بیاموزیم و با الگوسازی عملی، آنها را در جامعه نهادینه کنیم.
حجت الاسلام میرزایی نماینده مردم شاهین دژ و تکاب در مجلس شورای اسلامی در جمع اساتید، طلاب و روحانیون شاهین دژ گفت: ما با عنایات آن حضرت دلخوشیم و باید همواره با ارادت به ایشان، مستمراً عنایات الهی را طلب کنیم، بهویژه در این ایام که اوضاع عالم پیچیده و مکتب اهلبیت (ع) و انقلاب اسلامی هدف تهاجم دشمنان است.
وی با اشاره به جایگاه ولایت فقیه، تصریح کرد: همه ما باید در زیر پرچم ولایت حرکت کرده و با التزام به رهنمودهای رهبری، آمادگی خود را برای ظهور حضرت ولیعصر (عج) افزایش دهیم. امروز ارتباط با ولایت، تنها راه موفقیت کشورمان و تنها راه مصونیت از توطئههای دشمنان انقلاب اسلامی است.
نماینده مردم شاهین دژ و تکاب در مجلس شورای اسلامی به توطئههای دشمنان انقلاب اسلامی بخصوص در جنگ ۱۲ روزه اشاره کرد و افزود رهبری داهیانه مقام معظم رهبری توطئههای دشمنان انقلاب اسلامی را نقش برآب نمود.
در این مراسم از طلاب نمونه وممتاز با اهدا لوح تجلیل شد..